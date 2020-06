Coronavirus wordt automatisch ‘geroosterd’ in deze auto's

INTERVIEW Waarom BMW niet aan ‘zinloze innovaties’ doet: ‘Liever een caravan achter onze hybrides dan een groter accupakket’

31 mei Op het eerste oog lijken de recente vernieuwingen aan de BMW 5-Serie niet schokkend: een nieuwe neus, andere bumpers, verbeterde navigatie en klaar is Klaus. Maar is dat wel zo? De productexpert van het Duitse merk legt uit: ,,We kunnen niet klakkeloos een elektrische versie introduceren. Voor onze klanten, zeker die in Nederland, is het veel belangrijker dat de plug-in hybride 530e nu wél een flinke caravan kan trekken.”