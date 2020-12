D66 wil uitstel van verbreding A27 bij Amelisweerd, minister vindt project 'gewoon nodig’

GroenLinks, altijd al kritisch op het project, wil net als D66 weten wanneer minister Van Nieuwenhuizen wist van de kostenoverschrijding. Bij een onvermijdelijke tegenvaller wordt volgens Van Nieuwenhuizen altijd een reservering gemaakt op de begroting om dat risico af te dekken. Dat is ook bij de A27 gebeurd, vóórdat de minister het tracébesluit tekende. In de projectraming zijn deze financiële risico’s ook toegevoegd. ,,Dus we kunnen gewoon door.”



Alle stikstof-effecten zijn volgens de minister meegenomen in de plannen en ze worden zo nodig gecompenseerd. Verder zijn ruimschoots voldoende maatregelen genomen om andere grote negatieve effecten op de natuur te compenseren. Er komt meer bos terug dan wordt gekapt bij Amelisweerd en de nieuwe bomen komen zoveel mogelijk langs de weg en rondom Utrecht.



,,Dit project is gewoon nodig om de bereikbaarheid van Nederland in de toekomst in stand te houden”, aldus de bewindsvrouw. Ze herinnerde de Kamer er vanmiddag aan dat die zelf akkoord is gegaan het creëren van stikstofruimte voor meerdere grote projecten, waaronder de A27, via een snelheidsverlaging. Ook meldde ze dat de woningbouw niet in het geding komt door projecten als de verbreding van de A27.