Daarom zitten deze ‘rollers’ op sommige hectometerpaaltjes

De rollers - een Friese uitvinding die voor het eerst langs de A7 bij Beetsterzwaag werden ingezet - zijn onder meer te vinden op de hectometerpaaltjes de snelwegen A15 en A29. Dat is gedaan om met name jonge onervaren kerkuilen te beschermen tegen de zuigende werking van voorbijrijdend verkeer. Als de dieren op een hectometerpaaltje zitten en willen wegvliegen, worden ze door de turbulentie meegezogen.



De nachtjagers komen dan op de rijbaan terecht, vaak met dodelijke afloop. Met het plaatsen van rollers en zitpalen wil Rijkswaterstaat de natuur en de weggebruiker beschermen. Een automobilist die tegen een vogel aanrijdt, kan volgens een woordvoerder uit koers raken en zo een ongeluk krijgen of veroorzaken.