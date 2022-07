Dankzij slimme truc liep deze fietsendiefstal bijna op rolletjes

Stadsbewo­ners ergeren zich kapot aan dubbelpar­keer­ders: 'Ze hebben lak aan alles’

Menig stadsbewoner ergert zich kapot aan dubbelparkeerders: je tram komt minutenlang (of nog veel langer!) stil te staan of je moet zigzaggend op je fiets door het verkeer. En als je niet uitkijkt, beland je nog in de tramrails ook. In Rotterdam is de maat vol: daar wordt niet langer gewaarschuwd, maar meteen bekeurd.

13 juli