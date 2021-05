‘De accu’s van deze 2000 pk sterke elektrische sportwagen kunnen niet in brand vliegen’

De 1,5 megawatt sterke Fulminea is een supersportwagen van de in 2020 opgerichte Italiaanse fabrikant Automobili Estrema. De auto komt in de tweede helft van 2023 op de markt en gaat 1.961.000 euro kosten. Vooral het accusysteem is bijzonder.