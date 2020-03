De auto staat ineens langdurig stil. Kan ie dat wel hebben?

Woon-werkverkeer, ritjes naar de sportclub of een restaurant: wat begin deze maand nog zo vanzelfsprekend was, is ineens niet meer. De coronacrisis heeft onze mobiliteit drastisch ingeperkt. Tot zeker 6 april staat de auto vrijwel buitenspel voor iedereen die er beroepshalve zonder kan.

,,Als je de auto niet meer dagelijks gebruikt, is het aan te raden om ’m in ieder geval één keer per week even te gebruiken”, adviseert Jos van der Drift, auto-expert van de ANWB. ,,We moeten toch allemaal boodschappen doen en een rit van een kwartier heen en een kwartier terug is al voldoende. Dat is ook het advies van onze Wegenwacht.”

De huidige thuiswerkperiode van drie weken is te vergelijken met de zomervakantie: kort genoeg om na terugkeer van je zonbestemming probleemloos de auto weer te kunnen starten. Anders wordt het wanneer de coronamaatregelen van de overheid met nog eens drie weken (of zelfs meer) worden verlengd. In dat geval zouden er problemen kunnen ontstaan met de accu, de banden, de remmen en de brandstof in de tank, en is het volgens de ANWB zinvol om preventief te werk te gaan.

Accu

,,Staat je auto langer dan drie weken stil, dan zou de accu wat uitgeput kunnen raken”, legt Van der Drift uit. ,,Een auto heeft stille verbruikers: slapende componenten die door de accu van stroom voorzien moeten blijven, anders werken ze niet meer. Zelfs het simpelste klokje in een auto zorgt al voor een kleine stroomafname. Stel dat het zover komt dat we misschien wel anderhalve maand of langer niet kunnen rijden, dan kan er een accuprobleem ontstaan.”

Daar is volgens Van der Drift eenvoudig iets aan te doen. ,,In theorie zou je de accu uit de auto kunnen halen, maar met zoveel elektronica aan boord verlies je daardoor in één klap heel veel van je instellingen en dat is niet slim bij moderne auto’s. Een beter idee is het om een druppellader aan de accu te hangen. Dan kan de accu gewoon in de auto blijven en wordt hij toch heel langzaam opgeladen.”

Bij elektrische auto’s zit dat anders. ,,Het accupakket van een elektrische auto kun je niet helemaal vergelijken met de startaccu van een gewone auto. Bij zo’n batterijenpakket is er niet veel stroomafname als ie lang stilstaat. En verder: elektrische auto’s communiceren vaak via een app, waarmee je via je telefoon kunt aflezen hoeveel actieradius er nog in de auto zit. In dit geval zou je de app tijdelijk kunnen uitschakelen: scheelt weer in het stroomverbruik van de auto.”

Banden

Ook de banden kunnen wat extra zorg gebruiken als het echt een zaak van lange adem wordt. Door permanent op dezelfde plek te staan kan het onderste deel afgevlakt raken, wat leidt tot zogenoemde ‘vierkante banden’. De ANWB adviseert om de bandendruk dan te verhogen: breng 0,5 bar meer druk in de band aan dan is voorgeschreven voor jouw auto. Hierdoor zakt de band iets minder door op één punt en voorkom je dat er een vlakke kant ontstaat.

Volledig scherm Houd ook de banden in de gaten als de periode van stilstand echt lang gaat duren. © Opel

Remmen

Hoe langer de auto ongebruikt blijft, hoe groter ook de kans dat de remmen op den duur wat ‘vast’ komen te zitten. Van der Drift: ,,De remschoentjes die ervoor zorgen dat de auto op de handrem blijft staan, zouden zich een beetje kunnen hechten aan het materiaal, alsof ze bij wijze van spreken vastgevroren raken. Maar dan hebben we het echt over een periode van langer dan een maand. In het extreemste geval krijg je de auto dan niet meer van zijn plek. In veruit de meeste andere gevallen springt de ‘verkleving’ automatisch los op het moment dat je wegrijdt en lost het probleem zich vanzelf meteen op.”

Beter is het om de auto, net als bij vorst, bij langdurige stilstand in zijn eerste versnelling te zetten in plaats van op de handrem.

Brandstof

In theorie is het ook mogelijk dat de brandstof in de auto zodanig veroudert dat er verontreiniging ontstaat in de tank. ,,Maar dit wordt pas een issue na minimaal een halfjaar stilstand”, aldus Van der Drift.

Roestvorming

Over roestvorming hoeven we ons geen zorgen te maken. ,,Niet wat de carrosserie betreft, daarvoor is de kwaliteit van een te hoog niveau. Wat je wel vaak ziet bij auto’s die een tijd hebben stilgestaan vanwege vakantie, is dat er roest ontstaat op de remschijven. Maar zodra je weer gaat rijden en drie keer remt, is de roestvorming alweer weg.”

Binnen of buiten?

En waar parkeren we de auto het best tijdens zijn gedwongen ‘vakantie’? Als het even kan: binnen. Een wagen die twee maanden in weer en wind aan de stoeprand staat zal er minder prettig aan toe zijn dan een auto in een warme en droge stalling. De gemiddelde levensduur van een auto is echter niet voor niets achttien jaar; hij wordt zo gemaakt dat ie prima onder alle omstandigheden buiten kan blijven staan.

Voordelen

Voor de auto zitten er ook positieve kanten aan de coronamaatregelen: hij moet niet meer continu afremmen en optrekken in de file. Van der Drift: ,,Koppeling in, koppeling los, elke keer weer op gang komen, dat vergt veel meer inspanning van een wagen en levert veel meer gebruikersslijtage op dan bij een constante snelheid in z’n 5 over een vrijwel lege snelweg rollen. Niet alleen voor een automobilist, ook voor een auto zijn dit de meest gunstige omstandigheden.”