De bestelbus van Cor werd op één avond twee keer in brand gestoken: ‘Ik heb geen vijanden’

UPDATE Bestelbus volledig verwoest door brand in Dordtse wijk Crabbehof; politie zoekt informatie

Aan de Nolensweg in Dordrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag een bestelbusje volledig verwoest door een brand. De oorzaak is nog niet duidelijk, de politie onderzoekt de zaak. Er is niemand aangehouden.

11 maart