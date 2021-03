De Chevrolet van Jeroen (30) staat vaker op de brug dan op de weg: ‘Ik ben dat stilstaan nou wel zat’

Mijn Allessie Zelfs in de winter gooit Hans (68) het dak van zijn Mazda open: ‘Misschien ben ik enigszins gestoord’

27 februari Deze keer in de rubriek Mijn Allessie het verhaal van: Hagenees Hans de Jong (68). Dak open, haren in de wind en voelen die Mazda MX-5. Dat is hoe hij de ritten in zijn tweezitter omschrijft. Natuurlijk mag zijn wagen er zijn, maar het is de beleving die de klok slaat. Om diezelfde reden is hij met zijn vrouw naar Limburg verhuisd, een bochtenparadijs.