De Citroën Oli is vreemd, maar slim: ‘Zo kunnen auto’s betaalbaar blijven’

Volgens het Franse automerk borduurt de Oli voort op de gedachte waarmee het merk enkele jaren geleden de Ami ontwikkelde. Met dat kleine elektrische stadsautootje (dat bij ons als Rocks-e wordt verkocht door Citroëns concernbroer Opel) wil het merk een zo betaalbaar mogelijke vorm van persoonlijke mobiliteit bieden. Door slimme vondsten zoals een identieke neus en achterkant – omdat dat productiekosten bespaart – kost de Ami minder dan 8000 euro. Daarvoor krijg je weliswaar een brommobiel dat niet harder mag rijden dan 45 kilometer per uur, maar zijn prijs is laag. Zeker in een tijd waarin ‘echte’ kleine auto’s verdwijnen en modellen zoals een Toyota Aygo X al snel het dubbele kosten.

Volledig scherm De Citroën Oli heeft een dak van hergebruikte materialen waar je op kunt staan. © Citroën

De nieuwe Oli moet die gedachte achter de tweezits Ami vertalen naar een groter model waarmee je met je gezin op pad kunt, zo belooft Citroën. De compacte SUV-achtige is 4,20 meter lang, 1,65 meter hoog en 1,90 meter breed. De auto, wiens naam trouwens een verbastering is van het Engelse ‘All e’ ,ofwel ‘iedereen elektrisch’, zou maximaal 1000 kilo wegen door het gebruik van allerlei innovatieve materialen. Dankzij dat lagere gewicht komt hij volgens zijn bedenkers zo’n 400 kilometer ver op een relatief klein (dus goedkoop) accupakket. Om het energieverbruik laag te houden, is de topsnelheid bovendien begrenst op 110 kilometer per uur.

Het Franse merk zegt met deze aanpak een trend te willen breken. ,,In plaats van een ‘paleis op wielen’ dat 2500 kilogram weegt en is volgehangen met schermen en gadgets – wat de huidige trend is in de auto-industrie – is de Oli een concept dat bewijst dat met alleen de dingen die klanten echt nodig hebben en willen, voldaan kan worden aan de maatschappelijke behoefte aan goedkope, emissievrije mobiliteit.”

Volledig scherm De voorruit staat rechtop omdat dat materiaal bespaart. © Citroën

‘Rijdend laboratorium’

Citroën noemt de Oli dan ook een ‘optimistisch rijdend laboratorium’, waarmee het merk onderzoekt welke technologieën en ideeën realiteit kunnen worden in toekomstige productieauto’s die daadwerkelijk op de weg verschijnen. Sommige daarvan zijn al heel realistisch: zo krijgen komende Citroëns zogenoemde V2G- en V2L-mogelijkheden, waarmee je de stroom in het accupakket terug kunt leveren aan respectievelijk het energienet (Vehicle-to-Grid) of andere elektrische apparaten (Vehicle-to-Load).

Verder bekijkt het Franse concern hoe de productiekosten van een moderne auto verder kunnen worden teruggeschroefd. Geld dat Citroën niet hoeft uit te geven, hoeft immers ook niet te worden doorberekend aan kopers van de auto’s. Net als bij de Ami onderzoekt het merk het gebruik van identieke voorportieren, bumpers en andere beschermende elementen. Hoe meer gelijke onderdelen een auto heeft, hoe minder mallen en persen er ontwikkeld hoeven worden. Een andere interessante vondst is een voorruit die vrijwel helemaal rechtop staat. Daardoor wordt de afstand van het dak naar de motorkap zo kort mogelijk, waardoor er minder zwaar, duur en inefficiënt glas nodig is. Volgens het merk is zo de trend naar ‘meer’ ingeruild voor het constructieve ‘genoeg’ – of zoals de Grote Van Dale het omschrijft: ‘zoveel als nodig is’.

Volledig scherm De Oli blikt vooruit op een innovatieve gezins-Citroën. © Citroën

Ook richten de ontwikkelaars van Citroën zich sterker op het gebruik van hergebruikte materialen, die de CO2-voetafdruk van een auto moeten verminderen. Zo zijn de vlakke motorkap, de laadbakpanelen en het dak (waarop je kunt staan) gemaakt van gerecycled golfkarton in een honingraatstructuur, en zie je verschillende details die zijn vervaardigd met een 3D-printer. De stoelen zijn op hun beurt gemaakt van een sterk versimpeld frame en bekleed met open geweven stof dat eveneens een tweede leven heeft gekregen.

Vernieuwbare banden

Met de Oli bekijkt Citroën bovendien manieren om auto’s minder vaak te hoeven vervangen. In plaats daarvan moeten de toekomstige modellen eenvoudiger kunnen worden gerepareerd, opgeknapt en opgewaardeerd met hergebruikte onderdelen. Zo moet je veel langer met een auto kunnen doen zonder dat er een nieuwe hoeft te worden geproduceerd. Dat scheelt volgens Citroën (en ook volgens diverse onafhankelijke onderzoeken) enorm in de CO2-uitstoot van de auto-industrie.

Het meest tastbare voorbeeld van die manier van denken is de komst van speciale banden waarvan alleen het loopvlak kan worden vernieuwd. Die techniek wordt nu al volop gebruikt bij vrachtwagens, maar bandenfabrikant Goodyear ontwikkelde speciaal voor de Oli personenwagenbanden waarbij dit ook mogelijk is. Volgens de bedenkers is het mogelijk om de banden tot drie keer van een nieuw loopvlak te voorzien, waardoor ze tot wel 500.000 kilometer mee kunnen gaan zónder dat de banden volledig vervangen moeten worden. ,,De samenstelling van het loopvlak is gemaakt van bijna uitsluitend duurzame en gerecyclede materialen, waaronder zonnebloemolie en silica uit rijstkaf, dennenhars en volledig natuurlijk rubber. Deze materialen vervangen synthetisch, op aardolie gebaseerd rubber”, zegt het merk daar verder over.

Volledig scherm Dit nieuwe logo komt sowieso: het verschijnt op alle toekomstige modellen van Citroën. © Citroën

Welke vondsten en nieuwe technieken van de Oli we daadwerkelijk in de Citroëns van de toekomst tegen zullen komen, blijft voorlopig gissen. Wel is duidelijk dat het ‘nieuwe’ logo dat je ziet op de auto een blijvertje is: voortaan staan de ‘double chevrons’ weer in een ovaal, zoals dat bij de eerste modellen van het Franse merk ook ooit het geval was.

Volledig scherm De Oli rijdt onder meer op banden met een vernieuwbaar loopvlak. © Citroën

