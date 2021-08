De daktent komt op: ‘Vergeet de vouwwagen, je bed staat binnen een minuut!’

VIDEO Bizarre achtervol­ging is net een actiefilm: stuntende motorrij­der probeert politie af te schudden

29 juli De politie heeft de beelden online gezet van de wilde achtervolging in Utrecht tussen een stuntende motorrijder en de politie. In een poging de politie te ontvluchten reed de motorbestuurder 220 kilometer per uur op de A27. Uiteindelijk werd hij in Bilthoven gearresteerd.