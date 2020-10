De duurste garagebox ter wereld staat in Nederland

Twee jaar geleden was er ophef over een rijtjeshuis in Amsterdam dat te koop stond voor 1,5 miljoen euro. Dit jaar komt de vraagprijs van een parkeergarage in een van de betere buurten van Amsterdam zelfs al in de buurt van een miljoen.

Het exacte bedrag dat wordt gevraagd voor deze 22 vierkante meter grote parkeerplek is 995.000 euro. Als de garage op de hoek van de Jacob Obrechtstraat en de Van Breestraat daadwerkelijk weggaat voor dat bedrag, is het de duurste parkeerplek ter wereld. Het vorige record stond op 870.000 euro voor een parkeerplaats in Hong Kong.

Huur: 990 euro

De garage in de Concertgebouwbuurt heeft een privé-oprit en is beveiligd met een paaltje dat is voorzien van een slot. Ook is het geheel voorzien van een elektrische garagedeur, die te bedienen is via een handzender. Het is volgens Funda de ruimste garage in de buurt. Er is plek voor één auto en je kunt na het parkeren de portieren normaal open doen.

Als je nog twijfelt of dit de vraagprijs rechtvaardigt, komt Funda met een paar extra argumenten: de garage heeft verlichting, elektra en is voorzien van een spoelbak met wateraansluiting. Mocht het toch wat te begrotelijk worden, dan is de parkeerplaats ook te huur voor 990 euro per maand. Wel moet je dan drie maanden borg vooruit betalen.

Toch is de kans groot dat de eigenaar het exorbitante verkoopbedrag heeft gekozen om aandacht te genereren voor de verhuur. Hij laat desondanks aan lokale omroep AT5 weten dat hij platgebeld is. Als hem gevraagd wordt naar de prijs zegt hij: ,,Het is niet zo dat dit het waard is. Maar er zijn maar weinig garages zoals deze, dat drijft de prijs op. Ik word gebeld door buurtbewoners die bijvoorbeeld hun Ferrari veilig willen achterlaten. En in zo’n garage kan dat.”

‘Exorbitant’

Makelaar Siep Roelfzema van het nabijgelegen makelaarskantoor Roelfzema Vastgoed noemt de vraagprijs ‘exorbitant’. Dat gaat niet alleen over de koopprijs, maar ook over de huur van 990 euro. ,,Voor rond de 550 euro huur per maand heb je hier zo een plek. Ook is de verhouding tussen huurprijs en verkoopprijs abnormaal. En dan moet je over het aankoopbedrag ook nog eens 6 procent en straks 8 procent overdrachtsbelasting betalen. Wij zouden voor dit bedrag in ieder geval nooit een garagebox te koop zetten.”

Een andere lokale makelaar die niet met naam genoemd wil worden, noemt de prijs ook ‘nogal uitzonderlijk’. ,,En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Aan de andere kant is het de enige overdekte parkeerplek aan deze straat en het zijn allemaal mensen die hun - vaak dure - auto graag binnen hebben staan. Zoals altijd heb je maar één iemand nodig die gek genoeg is. Een miljardair uit het verre oosten met een pied à terre hier die weinig voeling heeft met de lokale prijzen, bijvoorbeeld.”

