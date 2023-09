De eerste stationwagon van BMW werd gebouwd door één man in een Duitse garage

In de jaren 70 en 80 waren stationwagons zeer populair in de Verenigde Staten, maar de Europeanen moesten in die tijd weinig hebben van de vierkante, ruimtelijke modellen. Ze werden hier gezien als auto's voor stukadoors, aannemers en schilders; als werkauto's. Daarom wilde een merk als BMW er aanvankelijk niets mee te maken hebben.

BMW met achterschade

De Duitser Max Reisböck was op zoek naar een gezinsgericht voertuig waarmee hij, zijn vrouw, hun twee jonge kinderen en alle spullen comfortabel op vakantie konden gaan. De jonge ingenieur kocht een BMW 323i sedan met achterschade en ging aan het werk in en naast een garage om de auto om te toveren tot een ruimtelijker model.

De BMW 3 Serie Touring. © BMW

Totale investering: 13.000 euro

Reisböck was volgens website TheDrive niet alleen een man met een plan. Hij werkte destijds namelijk bij BMW in München op de afdeling waar prototypes werden gemaakt. Toch had hij een half jaar nodig om de auto om te bouwen. De totale investering bedroeg maar liefst 13.000 euro. Er moesten veel nieuwe onderdelen worden vervaardigd, waaronder een langer dak, afwijkende ramen en aangepaste achterdeurframes.

Directie direct enthousiast

Toen de auto klaar was, liet Reisböck de auto zien aan zijn vrienden. Pas later durfde hij de auto ook aan zijn collega’s te laten zien. Zij overtuigden hem ervan dat hij de directie op de hoogte moest brengen van zijn creatie en dat bleek een succes. Ze waren in de top van BMW meteen dol op het ontwerp en brachten de Touring-variant drie jaar later in nagenoeg ongewijzigde vorm in productie.

Stationwagon als lifestyle-auto

Vanaf begin jaren 90 veranderde de houding van klanten en werden stationwagons plotseling gezien als lifestyle-auto's waarmee je kon laten zien dat je een actief en dynamisch leven leidde. Tussen 1987 en 1993 werden dan ook bijna 104.000 exemplaren verkocht van de 3 Serie Touring E30. Vanaf 1990 kwam er ook een Touring-variant van de BMW 5 Serie op de markt en sindsdien zijn deze stationwagon-varianten steevast terug te vinden in de verkooplijsten van BMW.

De eerste BMW 3 Serie Touring bestaat helaas niet meer. BMW gebruikte de auto van Reisböck voor sterktetests, waarbij pogingen werden ondernomen om het prototype te vernietigen. Maar de auto was door zijn bouwer erg sterk gemaakt, en dus lukte dat niet. Uiteindelijk eindigde de auto op het autokerkhof na een crashtest met een volle kofferbak, waarbij deze opzettelijk tegen een muur werd gereden.