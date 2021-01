De gekke gezinsauto met het ‘briljante brein’: hoe de Hyundai Tucson autorijden veiliger maakt

Het uiterlijk van de nieuwe Hyundai Tucson mag je gerust een beetje gek noemen. Naast dat ze verdeelde meningen uitlokken, leiden de vele lampen in de neus, vouwen in het plaatwerk en andere overdadige ontwerpdetails de aandacht af van waar het echt om gaat bij deze crossover uit Korea: dit is één van de veiligste en meest geavanceerde (betaalbare) familieauto’s van het moment.

Wat een briljante vondst is dit. Zet je knipperlicht aan en de Hyundai Tucson activeert de camera onder de buitenspiegel aan de kant waar je heen wilt: het beeld naast de auto dat de camera registreert, zie jij vervolgens kraakhelder weergegeven op het cockpitscherm voor je neus. Ziedaar: het einde van de dode hoek. Door verschillende systemen op zo’n slimme, doeltreffende manier aan elkaar te koppelen, verkleint dit soort moderne auto’s de kans op ongelukken die relatief eenvoudig voorkomen kunnen worden. Hyundai levert deze doordachte functie al enkele jaren op de Nexo waterstofauto, maar vanaf nu zit het dus ook op de - veel goedkopere - Tucson.

Volledig scherm De nieuwe Hyundai Tucson in hybride uitvoering © Hyundai

Het is een vraag die je meerdere malen te binnen schiet wanneer je met deze nieuwe Hyundai onderweg bent: ‘waarom hebben andere auto’s dit niet?’. Neem het subtiele piepje dat hij laat horen als jij, terwijl je dagdromend voor het verkeerslicht staat te wachten, niet doorhebt dat de auto vóór je optrekt. Leading Vehicle Departure Alert, heet het: een kleine moeite voor de auto, maar het scheelt een hoop verkeersergernis.

Nog zo’n functie is de automatische achterklep die ‘voelt’ of je in de buurt bent. Bij de Tucson hoef je niet langer klungelig onder de achterbumper te schoppen in de hoop dat de sensor je voet opmerkt (zoals bij veel andere ‘handsfree’ achterkleppen), maar is het voldoende om drie seconden stil te staan bij de achterkant van de auto. Blijf je lang genoeg staan, dan snapt de auto dat je waarschijnlijk toegang tot de bagageruimte wilt. Ideaal wanneer je met volle handen staat.

Volledig scherm Het ontwerp van de Tucson is nogal onderscheidend. Let op de subtiele manier waarop de achterruitenwisser onder de achterspoiler zit verstopt © Hyundai

Betweterig

Dit zijn maar een paar voorbeelden die laten zien hoe intelligent de Tucson meedenkt met zijn gebruikers. Op veel vlakken ondersteunt de nieuwe Hyundai door extra op te letten, waardoor je auto een veilig vangnet wordt voor je eigen menselijke tekortkomingen. De technologische hulpmiddelen doen dat bovendien subtiel genoeg: hoogstens zijn de rijstrookassistent en dodehoekdetectie iets te fanatiek met waarschuwingspiepjes (zoals je hoort in de video) maar de Tucson tikt je niet constant betweterig op je vingers – in tegenstelling tot de onlangs geteste Aiways U5, bijvoorbeeld.

De actieve veiligheidssystemen in deze auto zijn talrijk maar werken dus prettig mee. Ook goed om te weten dat de Tucson voorop loopt waar het aankomt op zogenoemde passieve veiligheidsvoorzieningen, die dus niet actief meehelpen tijdens het rijden. De meest opvallende is de extra airbag tussen de voorstoelen: mocht het toch fout gaan, moet die bij een zijdelingse botsing voorkomen dat de voorste passagiers tegen elkaar aan klappen. Opnieuw: waarom heeft niet elke nieuwe auto dat aan boord?

Volledig scherm Veel horizontale lijnen en een doordachte indeling. Helaas wordt de glimmende 'pianolak' erg snel vies © Hyundai

Geëlektrificeerd

Op veel vlakken behoort de Tucson dus tot de modernste en meest doordachte auto’s die je momenteel kunt kopen. Dat geldt helaas niet voor de motorkeuzes, want Hyundai levert bijvoorbeeld geen volledig elektrische versies. Die komen binnenkort onder het nieuwe submerk Ioniq, dus kan je bij de Tucson alleen kiezen voor zogenoemde ‘geëlektrificeerde aandrijflijnen’. Er zijn drie varianten van een 1,6-liter viercilinder benzinemotor die allemaal in verschillende mate worden geholpen door een elektromotor.

De minst geavanceerde is een ‘mild hybrid’ met 48-volt technologie, waarbij de benzinemotor kort gezegd wordt geholpen door een extra sterke startmotor die zo nu en dan een elektrisch duwtje kan geven. Deze is verkrijgbaar met 150 of 180 pk. De geteste versie is de tweede trap: een ‘volwaardige’ hybride met 230 paardenkrachten en een iets groter accupakket, waarmee de Tuscon – mits er voldoende remenergie is opgeslagen – hooguit een paar kilometer per rit elektrisch kan rijden. Verwacht daar geen wonderen van, al scoorde de testauto een vrij redelijk gemiddeld verbruik van 6,8 liter op 100 kilometer (ofwel 1 op 14,7, niet slecht voor zo’n grote auto).

Volledig scherm Vindingrijk en opvallend: op het eerste gezicht loopt de (niet verlichte) grille loopt door in de koplampen. De vijf rechter elementen branden als dagrijverlichting © Hyundai

Later dit jaar volgt echter de meest interessante Tucson, de plug-in hybride (PHEV) die deels met een stekker kan worden opgeladen. Dankzij een rianter accupakket kan je hiermee (volgens de verwachtingen van Hyundai tenminste) per lading zo’n 56 kilometer zuiver elektrisch rijden. Bij consequent laden kan dat de brandstofkosten enorm drukken en heb je een grote familieauto met lage gebruikskosten, die vanwege z’n lagere CO2-uitstoot aantrekkelijk kan zijn als leaseauto (omdat veel bedrijven hun werknemers willen laten rijden in auto’s met lage uitstoot). De PHEV wordt met een prijs van minimaal 43.995 euro wel duurder dan de 48V-versie (vanaf 34.995 euro) en de ‘gewone’ hybride, die minimaal € 37.995 moet kosten.

Zonder drama

Waar de Tucson boven het maaiveld uitsteekt door zijn opmerkelijke vormgeving en vooruitstrevende techniek, kan je het tegenovergestelde zeggen over zijn rij-eigenschappen. Vooropgesteld: hij rijdt soepel en comfortabel en stoot je daardoor op geen enkel vlak tegen de borst, maar het stuur-, veer- en bochtengedrag sprankelt ook niet echt. De besturing is rond de middenstand een tikkeltje nerveus, maar na het eerste instuurmoment zijn de reacties van de auto niet bovengemiddeld scherp en voelt de Tucson vooral aan als een goedmoedige lobbes. De flinke kracht van de hybride aandrijflijn komt ook niet enorm uit de verf; wat deze Hyundai vooral doet, is je zonder veel drama of dynamiek vervoeren naar je bestemming.

Dat is helemaal niet erg, want in de basis is dit soort auto’s vooral bedoeld om een gezin veilig te vervoeren met voldoende ruimte voor hoofden, benen, schouders en bagage. Daar slaagt de Hyundai dan wél weer heel goed in, met een uitstekende werkplek voor de bestuurder (die zich hooguit kan storen aan de irritant spiegelende ‘pianolak’ oppervlakken op het dashboard), voldoende plek op de achterbank en een bagageruimte waar – in het geval van de hybride versie – minimaal 616 en maximaal 1.795 liter aan spullen mee kan. Dat volstaat uitstekend in een concurrentieveld waar modellen zoals de Volkswagen Tiguan, Renault Kadjar en Toyota RAV4 de dienst uit maken. Of je z’n kenmerkende looks nu mooi vindt of niet, op praktisch vlak en zeker qua moderne (veiligheids-) voorzieningen kan de nieuwe Tucson zich met al die andere auto’s zonder problemen meten.

Volledig scherm De bagageruimte is met 616 liter van prima formaat. Een in drie delen neerklapbare achterbankleuning is standaard © Hyundai

Volledig scherm Super slim: het beeld van camera's onder de buitenspiegels verschijnt voor je neus. Daardoor is de dode hoek verleden tijd © Hyundai

