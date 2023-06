De linkerbaan is verboden voor deze auto’s tijdens werkzaamheden in Duitsland

De wegwerkzaamheden op de Duitse Autobahnen zijn gevreesd. Ze zijn vaak lang, en veroorzaken regelmatig lange files. Menigeen haat de smalle linkerbaan. Je mag er met een auto die breder is dan twee meter meestal niet op en daar zit je al snel aan, zo blijkt.

Je kunt snel denken dat je auto smaller is dan twee meter. Als je kijkt naar de officiële maten van auto’s, dan is het rijtje personenauto’s dat breder is dan die twee meter voor actuele auto’s erg overzichtelijk:

BMW X5 (2004 mm)

BMW X6 (2004 mm)

Lamborghini Aventador (2030 mm)

Lamborghini Urus (2016 mm)

Rolls-Royce Phantom (2018 mm)



Daarnaast moet je daar ook grote Amerikaanse SUV’s bij rekenen, zoals de Lincoln Navigator of de Chevrolet Tahoe.

In de Duitse Baustelle mag de auto op de linkerbaan maximaal twee meter zijn mét buitenspiegels. Dan wordt de lijst aanzienlijk langer. Want voor de buitenspiegels moet je links en rechts al gauw 10 centimeter bijtellen. Aangezien auto’s in de loop der jaren breder zijn geworden, is de linkerbaan in de praktijk gesloten voor de meeste middenklassers. De Adac, de Duitse wegenwachtservice, heeft de auto’s nagemeten met hun buitenspiegels en komt tot dit overzicht met breedtes van auto’s. Ook als je buitenspiegel is vervangen door een camera moet je extra breedte rekenen.

Opvallende breedtes mét zijspiegels van auto’s

Van de tweehonderd nagemeten auto’s blijken de meeste typen niet op de linkerstrook te mogen rijden, omdat ze inclusief de buitenspiegels breder zijn dan twee meter. Tegenwoordig is 70 procent van de toegelaten auto’s breder. Met de volgende kleine auto’s en middenklassers val je er nét onder en mag het dus wel.

Audi A1 (vanaf 2018)

Audi A3 (vanaf mei 2020)

Citroën C3 Aircross (vanaf juni 2021)

DS 3 E-Tense (vanaf februari 2020)

Fiat 500 (vanaf juli 2015)

Fiat 500e (vanaf november 2020)

Ford Fiesta VIII (vanaf juni 2017)

Ford Focus IV (vanaf september 2018)

Honda Jazz V (vanaf oktober 2018)

Hyundai i10 (vanaf februari 2020)

Kia Picanto (vanaf juli 2020)

Mercedes-Benz A-Klasse W177 (vanaf mei 2018), maar de A-Klasse Limousine W177 vanaf maart 2019 is 5 mm breder en met precies twee meter officieel te breed.

Mini (vanaf maart 2021)

Nissan Juke (vanaf december 2019)

Nissan Leaf (vanaf januari 2018)

Nissan Micra (vanaf maart 2017)

Opel Corsa F (vanaf november 2019)

Opel Crossland (vanaf januari 2021)

Opel Mokka B en Opel Mokka-e B (vanaf januari 2021)

Peugeot 108 (vanaf juli 2014)

Peugeot 208 en Peugeot e-208 (vanaf december 2019)

Peugeot 2008 en Peugeot e-2008 (vanaf februari 2020)

Polestar 2 (vanaf juni 2020)

Renault Twingo (vanaf mei 2019)

Renault Zoe (vanaf oktober 2019)

Seat Leon (en Sportstourer) (vanaf april 2020)

Skoda Kamiq (vanaf september 2019)

Skoda Scala (vanaf mei 2019)

Suzuki Ignis III (vanaf april 2020)

Suzuki Swift V (vanaf juni 2018)

Suzuki Swift VI (vanaf april 2017)

Toyota Aygo (vanaf juni 2018)

Volkswagen T-Cross (vanaf april 2019)

Volkswagen Up (vanaf juni 2016)

Heb je een sportwagen? Dan mag je met deze twee op de linkerbaan:

Alpine A110 (vanaf 2017)

Mazda MX-5 (vanaf september 2015)



Een redelijk aantal auto’s is niet gemeten. Zo zijn er van de Volkswagen Polo bijvoorbeeld geen meetresultaten aangegeven. Staat je auto niet in het lijstje, dan betekent het dus niet in alle gevallen dat hij te breed is. De boodschap zal duidelijk zijn: let op bij de wegwerkzaamheden op de Duitse snelwegen. En ben je breder, dan moet je rechts houden. De boete om met een bredere auto links te rijden is overigens slechts 20 euro. Maar wellicht dat je zenuwen dan ook stevig moeten zijn. En schade rijden in deze werkzaamheden om een halve minuut te winnen wil je ook niet. Net zo min als mogelijke discussies met je verzekeringsmaatschappij.

Verkeersinformatie

De op één na meest voorkomende oorzaak van ongevallen op bouwplaatsen zijn botsingen tussen naast elkaar rijdende voertuigen. Om dit risico op ongevallen te minimaliseren, raden we aan om onnodige inhaalmanoeuvres te vermijden. Je kunt natuurlijk ook de wegwerkzaamheden vermijden door je rit van te voren goed te plannen. En als je onderweg je navigatie aanzet, houdt die vaak ook rekening met de verkeersinformatie (en files), ook als die na je vertrek ontstaan.