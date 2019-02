De Nederlandse supertrucks rijden België in

LZV’s rijden al bijna twintig jaar rond, maar van een echte doorbraak kwam het tot dusver niet. Transport en Logistiek Nederland schat dat er van de 136.000 vrachtwagens er zo’n 2000 LZV’s zijn. Jaarlijks komen er 200 bij. ,,Maar nu kan het echt hard gaan. Vlaanderen is opengesteld voor Nederlandse LZV’s, Wallonië houdt ook een proef en dan wordt het interessant. En niet te vergeten: ook in Duitsland kunnen we inmiddels met de LZV’s rijden’’, zegt Ambro Smit, beleidssecretaris en LZV-specialist van Transport en Logistiek Nederland. ,,Voor veel vervoerders wordt het nog interessanter. We verwachten dat er over vijf jaar 4000 rijden.’’

De Langere en Zwaardere Vrachtwagen is 6,5 meter langer zijn dan een standaard vrachtwagencombinatie. Daarmee komt de LZV op 25,25 meter en het totale gewicht mag 60 ton bedragen, 10 ton meer dan een reguliere combi in Nederland en zelfs 16 ton meer dan een vrachtwagencombinatie in België. Twee van die supertrucks, zoals de Belgen de Nederlandse verlengde vrachtwagens noemen, vervoeren evenveel als drie standaard vrachtwagens. Dat bespaart fors, zeker in een tijd dat Nederlandse chauffeurs schaars zijn en de concurrentie uit Oost-Europa moordend is. Er is nóg een groot voordeel: de CO 2 -uitstoot per ton vracht ligt tot wel 30 procent lager. De LZV wordt dan ook wel de ecocombi genoemd, hij bespaart brandstof, chauffeurs, en ruimte op de snelweg.

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft zet wel een kanttekening bij die besparing. ,,Dat wordt alleen behaald als de ecocombi helemaal vol zit als dat niet het geval is, dan is de CO 2 -uitstoot hoger. In theorie is die besparing er, maar het is niet duidelijk of het in de praktijk ook zo is.’’

Transportbedrijf Peter Appel bevoorraadt vanuit Nederland distributiecentra van Belgische supermarkten. ,,We gaan er zeker naar kijken. Simpele rekensom: je neemt anderhalf keer de gebruikelijke lading in één rit mee’’, zegt Vincent Oudt van het bedrijf.

De supertruck komt uit Scandinavië. Zweden en Finland begonnen al in de jaren 80 met experimenten. Nederland was er als de kippen bij toen de voordelen duidelijk werden. En nu mogen de supertrucks eindelijk de grens over. Er zijn - de Europese Unie ten spijt - geen bindende Europese afspraken gemaakt over vervoer met de ecocombi. Het is aan landen onderling om dat te doen. Met de supertruck naar Spanje zit er dus nog niet in, noordwaarts gaat wel. Denemarken en de Scandinavische landen rijden ook met de ecocombi. Frankrijk doet nog helemaal niets met de supertrucks. Zelfs Duitsland is nog geen volwaardig land voor de ecocombi. Er mogen wel lange vrachtwagencombinaties rijden, maar het totaalgewicht mag niet meer dan 40 ton zijn en daar zit je al snel aan. Duitsland wil die zware supertrucks niet op de weg of over de viaducten omdat de draagkracht van de infrastructuur te wensen overlaat.

Van Wee vindt het jammer dat Europa op dit vlak een ‘lappendeken aan regels is’. ,,Die ecocombi is met name geschikt voor lange afstanden. Als hij in heel Europa toegestaan zou zijn dan neemt het gebruik nog meer toe.’’

Roadtrains

Hoewel de ecocombi een stuk langer is dan een reguliere vrachtwagen, valt ie in het niet met de roadtrains in Australie, dat zijn monstertrucks van dik vijftig meter lengte. Dat past niet in Nederland. In het lege Scandinavië wordt geëxperimenteerd met langere trucks. Sinds een paar jaar rijden in Zweden zelfs 34 meter lange monstertrucks van 80 ton die ‘s nachts tussen Malmö en Göteborg rijden. ,,Dat zouden we ook wel willen’’, zegt fleetmanager Wim Roks van vervoerder Peter Loos. ,,Nu nemen we in het voorste deel 26 pallets mee en in het achterste 12 pallets. Dat is lastig, want heel de distributiewereld is ingesteld op ladingen van 26 pallets. Als we met twee keer 26 pallets mogen rijden, dan maak je qua milieu pas echte stappen.’’

In Nederland mogen de LZV’s alleen over de snelwegen en de meeste routes van en naar bedrijfsterreinen en vliegvelden. Maar er zijn ook combinaties waarbij de chauffeur eerst met de ene trailer de stad inrijdt, vervolgens met de tweede en dan als een treintje weer de snelweg oprijdt. Roks: ,,Wat de ecocombi tegenhoudt is dat veel infrastructuur is ingericht op maximaal 18 meter en je gewoon niet overal kunt komen.’’

De supertrucks zijn lang, even lang als zes personenauto’s op een rij, maar volgens TLN haal je ze ongemerkt dagelijks in. Toch moet er een geel reflecterend bord met de tekst ‘Let op! Extra lang’ op de achterzijde zijn bevestigd. Dat mag nu worden vervangen voor een bord met de tekst ‘Extra long’ en een pictogram van de LZV, de ecocombi gaat nu immers internationaal. TLN zegt dat uit onderzoek blijkt dat de lange trucks in het verkeer even veilig zijn als een gewone vrachtwagencombinatie. Maar Volgens Van Wee is nooit echt goed onderzocht. ,,Daarvoor reden er te weinig. Nu het er duizenden worden zou dat wel kunnen. ,,Op de snelweg merk je er in ieder geval niet veel van. Het duurt een paar seconden langer voordat je hem hebt ingehaald.’’