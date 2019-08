De nieuwe BMW 330e verdient slimmere regels

RIJ-IMPRESSIEWie de nieuwe hybride BMW 330e zo vaak als mogelijk oplaadt met zijn stekker, moet een brandstofverbruik van 1 op 62,5 kunnen halen. Op papier is dit de slimste en modernste 3-Serie van het moment, maar achterhaalde regels staan zijn kansen in Nederland in de weg.

Het lijkt een veel te rooskleurig ideaalbeeld: wel in een beresterke BMW 3-serie met bijna 300 pk rijden, maar dan zonder torenhoge brandstofrekeningen én de bijbehorende CO2-uitstoot. Op papier is dat immers de gedachte achter de nieuwe BMW 330e.

Dit is de plugin-hybride versie van de nieuwste 3-Serie; omdat hij zich met een stekker laat opladen, kun je de eerste zestig kilometer elektrisch afleggen. Dat is zo’n twintig kilometer meer dan in de vorige 330e. Voor de meeste Nederlanders zou dit betekenen dat ze in deze BMW hun dagelijkse kilometers kunnen afleggen zonder de brandstofmotor te benutten.

Zo bezien biedt deze 330e het beste van beide werelden. Mocht je toch verder moeten, staat er immers nog een tweeliter turbobenzinemotor klaar die je gewoon aan de pomp kunt volgooien. Wie zoveel mogelijk ‘stekkert’, kan volgens BMW een brandstofverbruik van 1,6 liter op honderd kilometer halen. Dat is erg netjes voor een auto met dit formaat en vermogen.

Xtraboost

Wanneer de brandstofmotor van 184 pk (135 kW) en de 113 pk (83 kW) sterke elektromotor samen de schouders eronder zetten, produceert de 330e maar liefst 252 pk (185 kW). Dat is iets minder dan de 330i (i betekent zónder elektromotor), maar de 330e heeft nog een trucje in de vorm van een nieuw systeem dat BMW ‘Xtraboost’ noemt. Spreek de aandrijflijn vol aan en de elektromotor perst er maximaal 10 seconden lang 40 paardenkrachten extra uit. Zo kun je gebruikmaken van in totaal 292 pk, waarmee dit naast de zuinigste voorlopig ook de sterkste 3-Serie is.

Volgens BMW sprint de 330e in 5,9 seconden van 0 naar 100 terwijl hij een topsnelheid van 230 kilometer per uur kan halen. Dat zijn ronduit nette prestaties. In vergelijking met de vorige 330e kan hij bovendien bij hogere snelheden volledig elektrisch rijden: voorheen sloeg de benzinemotor bij 110 km/u aan, dat gebeurt nu zodra de teller 140 aangeeft. Zodra het accupakket van 12 kWh leeg is, duurt het zo’n 2,5 uur voordat hij weer voor 80 % is volgeladen.

De kleine duwtjes in je rug bij het gas geven maken de 330e een erg fijne 3-Serie om te rijden. Net als bij andere motorversies overtuigt hij met een bijzonder uitgebalanceerd onderstel dat heel rustig en controleerbaar blijft in snelle bochten, vlot en speels van richting verandert en – ook op slechte wegen – voldoende comfort biedt.

Wat de plugin-hybride toevoegt is extra alertheid zodra je weer gas geeft. De mate van elektroboost is afhankelijk van de stand waarin je de auto zet, maar altijd voelen de reacties van de aandrijflijn enthousiast en wakker. Het is alsof de auto je meteen een zetje wil geven zodra je er om vraagt, zonder dat hij hijgerig of opdringerig wordt. Heel prettig!

Slim meedenken

Het hybridesysteem biedt ook andere voordelen: zo kun je instellen hoe warm de auto moet zijn als jij terugkomt, waarna de verwarming of airconditioning via de stroomvoorraad aan het werk wordt gezet. Bovendien denkt BMW goed mee met mensen die veel willen laden: via het navigatiesysteem kun je zien waar beschikbare laadpunten zijn, terwijl de auto meteen vertelt of er een restaurantje in de buurt zit zodat je tijdens het wachten kunt eten of werken. In de toekomst wordt het ook mogelijk om via de auto een laadpunt te reserveren.

Wil je onderweg liever wat elektrokracht vasthouden zodat je in de stad volledig elektrisch kan rijden, bijvoorbeeld in een milieuzone? Druk op de knop en de 330e past zijn energieverbruik aan, zodat de accureserve minder wordt aangesproken. Ook dat kan de auto binnenkort helemaal zelf: door middel van ‘geofencing’ bekijkt de BMW of het slim is om wat reserve te sparen, zodat je elektrisch en zonder uitstoot de stad door kunt.

Dat lijkt nu nog niet nodig, maar deze voorziening maakt de semi-elektrische 3-Serie wel klaar voor een toekomst waarin je met verbrandingsmotoren stadscentra niet meer in mag. Ook prettig voor dat soort plekken: elke 330e beschikt standaard over een systeem dat bij lage snelheden een speciaal geluid maakt om voetgangers te waarschuwen.

Minder bagage

Het meezeulen van het accupakket en de elektromotor kent ook nadelen. Zo liggen de accucellen onder de achterbank, waardoor de brandstoftank naar achteren is verhuisd. Dat maakt de bagageruimtevloer iets hoger dan normaal, waardoor de 330e zo’n 100 liter minder bagage kan meenemen dan andere versies. Met 375 liter inhoud is de bak niet overdreven groot, maar gelukkig is een omklapbare achterbankleuning standaard aanwezig.

Later dit jaar komt een trekhaak als optie beschikbaar, maar vanwege de elektrische aandrijving kan de 330e niet meer dan 750 kilo trekken. Overigens verschijnt de 330e volgend jaar ook voor het eerst als Touring.

Probleem

En de prijs dan? Vanwege zijn geavanceerde techniek is de 330e in principe duurder dan een 330i, maar dankzij zijn lagere CO2-uitstoot heft de Nederlandse overheid minder BPM op de plug-in. Op de 330e zit 1.601 euro aanschafbelasting terwijl de benzineversie € 6.789 aan BPM draagt. Dat verschil zorgt ervoor dat de 330e met € 53.637 nauwelijks duurder is dan de 330i zonder accu’s en e-motor. Die moet namelijk minimaal € 52.638 kosten, waardoor het verschil te overzien is.

Het probleem is alleen: de meeste mensen in Nederland kopen geen 330i, maar de minder sterke 320i die minstens 47.960 euro kost. Zodoende lijkt de overheid de vooruitstrevende techniek in een plugin-hybride te stimuleren, maar in de praktijk is de 330e alsnog te duur voor de meeste kopers.

Voor leaserijders is het bovendien ongunstig dat de lage bijtelling voor stekkerhybrides is afgeschaft. Zij zullen nu minder snel voor de e-variant kiezen, terwijl de 330e de 3-Serie is die (mits de bezitters zo veel mogelijk elektrisch rijden) het meest gunstige effect heeft op onze lokale luchtkwaliteit. Wat dat betreft verdienen auto’s zoals deze BMW wetten en regels die beter bij dit soort technologie passen. Wie zo’n plugin namelijk op de juiste manier gebruikt (veel stekkeren, weinig verbruiken), verwent immers niet alleen zichzelf maar staat ook stil bij de wereld om ons heen.

