De populairste autokleur ter wereld is niet zwart of grijs

Vrouw van opgepakte Nis­san-top­man vraagt om hulp: ‘Mijn man zit in onverwarm­de cel’

14 januari De echtgenote van de gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn heeft Human Rights Watch gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de slechte behandeling van haar man in het Japanse gevang. Hij zit in een onverwarmde cel, is zeven kilo afgevallen en krijgt voornamelijk rijst en gerst te eten, schrijft ze in een negen pagina’s tellende brief aan de mensenrechtenorganisatie.