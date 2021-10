De regering van dit arme land kocht 40 Maserati's en drie Bentley's voor eenmalige topontmoeting

Honderden boetes per week voor appen op de fiets

8 oktober De politie schrijft gemiddeld meer dan 850 boetes per week uit aan fietsers die een telefoon vasthouden, blijkt uit cijfers die het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het verbod is sinds juli 2019 van kracht. Destijds bedroeg de boete 95 euro, inmiddels is dat 100 euro.