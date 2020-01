DeLorean gaat ‘Back to the Future’-model opnieuw uitbrengen

Het gerucht over een remake van de originele DeLorean DMC-12 is niet nieuw, maar tot voor kort was het praktisch gezien onmogelijk. Een nieuwe wet – de ‘Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act’ – maakt het voor fabrikanten sinds kort echter mogelijk om 325 auto’s per jaar te bouwen zonder aan de strenge veiligheidseisen voor nieuwe auto’s te voldoen. Daardoor zijn de zaken sinds kort in een stroomversnelling gekomen.