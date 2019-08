Demonstranten willen grootste autoshow ter wereld blokkeren

Per ongeluk het gaspedaal ingetrapt? Bij Toyota kan dat straks niet meer

11 augustus Toyota werkt aan een veiligheidsfunctie die moet voorkomen dat automobilisten brokken maken doordat ze per abuis het gaspedaal indrukken in plaats van het rempedaal. Dat meldt de Japanse krant Yomiuri op basis van ingewijden. De toepassing voorkomt dat auto's snel vaart maken op het moment dat het gaspedaal per ongeluk te hard wordt ingetrapt.