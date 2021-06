Devon (9) mag naar WK karten: 'Wil ooit net zo goed worden als Max’

Deze zogeheten IAME World Finals worden in oktober verreden op de Italiaanse Adria Raceway, het mekka van de kartsport. Devon zal daar met de absolute wereldtop gaan strijden voor het hoogst haalbare: de wereldtitel.



Op rechte stukken haalt Devon als 9-jarige met zijn kart topsnelheden van 100 km/u. En ter herinnering; voordat Verstappen de internationale Formule1-held werd die hij nu is, werd hij als jongeling eerst kampioen in het karten. ,,Maar ik weet niet of ik zijn niveau kan halen’’, zegt Devon even verrassend als ontnuchterend. Of nuchter juist. Noem het zelfbewust. ,,Max reed op z’n dertiende al het WK voor karts waarin je moet schakelen. Daar ben ik nog lang niet.’’