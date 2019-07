Deze 1100 kilometer lange kustweg in Noorwegen gaat 40 miljard kosten

De huidige kustweg van Noorwegen loopt van Trondheim in het noorden tot Kristiansand in het zuiden. Wie van noord naar zuid wil, is minstens 21 uur onderweg. Dat komt niet alleen door het de vele tunnels en bruggen, maar vooral door de zeven overtochten per veerboot. De Noorse kust bestaat namelijk uit een eindeloze hoeveelheid fjorden en eilanden.