Deze 15 elektrische auto's halen geen van allen de opgegeven actieradius

Zes stoplich­ten stonden al 13 seconden op rood en toch reed automobi­list in Breda door: 160 uur taakstraf

Verdachte Birgay Y. (22) uit Oosterhout dacht dat het groen was, terwijl hij met 63 kilometer per uur over de Tilburgseweg in Breda reed, waar hij maar 50 mocht. De rechtbank in Breda maakte er korte metten mee en veroordeelde hem tot 160 uur taakstraf.

7 december