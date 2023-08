Deze acht auto’s waren bijna net zo bizar duur als de duurste auto ter wereld

Elk jaar proberen autofabrikanten als Rolls-Royce en Bugatti zichzelf en anderen te overtreffen met modellen die de titel van ‘duurste nieuwe auto ooit’ opeisen. Zogenaamde carrosseriebouwers en hypercarfabrikanten proberen met zo gelimiteerd mogelijke edities van hun populaire auto’s op te vallen, of met op maat gemaakte compleet unieke modellen waarvan de eigenaren kunnen beweren dat ze uniek en onnavolgbaar zijn.

Dure grondstoffen

Daarbij gaan ze steeds verder. Ambachtslieden - die bijvoorbeeld 80 uur doen over het maken van twee stukjes ingelegd hout - werken een half jaar aan een beperkt deel van de auto en voor het ontwikkelen van een speciale kleur trekt een compleet team maanden uit. Ook wordt driftig gestrooid met de duurste grondstoffen ter wereld. Zo was de McLaren F1 in 1992 de eerste auto ter wereld met een compleet met goud beklede motorruimte.

Pebble Beach

Rolls-Royce heeft op dit moment de kroon in handen van de duurste auto dankzij de Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, die werd onthuld op Pebble Beach tijdens de Monterey Car Week in de Verenigde Staten. Maar het kan zomaar zijn dat andere merken zich op zeer korte termijn ook laten verleiden om een ridicuul dure auto te maken in een liefst zo beperkt mogelijke oplage. Dit zijn de auto's die de titel in het verleden hebben behaald, te beginnen met de huidige recordhouder.

1. Rolls-Royce La Rose Noire Droptail - Meer dan $ 30 miljoen (2023)

Volledig scherm Rolls-Royce Droptail © Rolls-Royce

De Rolls-Royce Droptail zal naar verwachting voor meer dan 30 miljoen dollar worden verkocht, waardoor het (nu nog) de duurste nieuwe auto ooit is. De eigenaren vinden de auto ongetwijfeld mooi maar een onbetwiste schoonheid is hij niet. De prijs is wel in het oog springend. Het ergste is dat La Rose Noire zo duur is terwijl de auto geen bovengemiddelde prestaties levert die de prijs rechtvaardigt. Onder het fraaie houtwerk en het op maat gemaakte ontwerp heeft de Droptail namelijk dezelfde aandrijflijn die in elke ‘gewone’ Rolls-Royce Ghost ligt.

2. Rolls-Royce Boat Tail - $ 28 miljoen (2022)

Volledig scherm Rolls-Royce Boat Tail © Rolls-Royce

Rolls-Royce heeft in deze lijst ook de tweede plaats in handen. Voorafgaand aan de nieuwe Droptail verbaasde het merk de wereld al met de Rolls-Royce Boat Tail, met zijn prijskaartje van 28 miljoen dollar. De Boat Tail is eveneens compleet vervaardigd naar de wens van de klant. Hoogstwaarschijnlijk een of andere Arabische emir, of een societykoppel als Jay-Z en Beyoncé.

3. Bugatti La Voiture Noire - $ 18.9 miljoen (2019)

Volledig scherm Bugatti La Voiture Noire © Bugatti

In tegenstelling tot de bovenstaande Rolls-Royces levert de Bugatti La Voiture Noire wel prestaties die passen bij zijn prijs, die naar verluidt $ 18,9 miljoen bedroeg. De eenmalige Bugatti lijkt op de Bugatti Chiron, wat betekent dat hij wordt aangedreven door een 8,0-liter W16-quad-turbomotor die 1500 pk sterk is en een koppel heeft van 1600 Newtonmeter. De naam van de auto betekent simpelweg ‘de zwarte auto’ en dat klinkt dan meteen toch weer een stuk minder exotisch.

4. Pagani Zonda HP Barchetta – $ 17,5 miljoen (2017)

Volledig scherm Pagani Zonda HP Barchetta © Pagani

De in Italië gebouwde Pagani Zonda HP Barchetta is vooral qua oplage vergelijkbaar met de overige op maat gemaakte voertuigen in deze lijst. Er zijn namelijk slechts drie Barchetta’s gemaakt, wat voor een deel de prijs van 17,5 miljoen dollar verklaart. Inmiddels is een daarvan gecrasht. Het is mogelijk dat de 760 pk van de Pagani dankzij zijn 7,3-liter atmosferische V12 gewoon wat teveel was voor de eigenaar, wat zou betekenen dat er nog slechts twee over zijn.

5. Rolls-Royce Sweptail - $12.8 miljoen (2017)

Volledig scherm De 13,5 miljoen euro kostende Rolls-Royce Sweptail. © Rolls-Royce

De Rolls-Royce Sweptail lijkt misschien een koopje vergeleken met de anderen, met een prijs van ‘slechts’ 12,8 miljoen dollar, maar hij is net zo uniek. De Sweptail is geïnspireerd op vooroorlogse auto's, maar wordt aangedreven door een moderne 6,75-liter V12, die 453 pk sterk is. De gecombineerde prijs van de Rolls-Royces in deze top acht bedraagt daarmee meer dan 70 miljoen dollar – voor slechts drie auto’s.

6. Bugatti Centodieci - $ 8,8 miljoen (2019)

Volledig scherm Bugatti Centodiece © Bugatti

De Bugatti Centodieci van $ 8,8 miljoen vormt een eerbetoon aan de iconische Bugattic EB110. De naam van de Centodieci is een knipoog naar zijn voorganger, wat ‘110' betekent in het Italiaans. De Centodieci leende ook de 8,0-liter W16-motor van de Chiron, die hier 1600 pk sterk is en een koppel heeft van 1600 Newtonmeter. In totaal werden tien Centodiece-modellen gemaakt.

7. Maybach Exelero - $ 8 miljoen (2005)

Volledig scherm Maybach Exelero © Mercedes-Maybach

De naam Exelero klinkt wellicht niet heel chique, maar dat is niet de schuld van Maybach. De eenmalig geproduceerde auto is vernoemd naar een nieuwe set banden van een dochteronderneming van Goodyear. De auto is verkocht voor acht miljoen dollar, wat overdreven lijkt voor zo’n eenvoudige auto die is gebaseerd op de Maybach 57 limousine. Maar vooral door zijn gestrekte vorm is de Exelero best geslaagd. Geen enkele productieauto komt dichter in de buurt van wat Batman dagelijks zou rijden.

8. Pagani Huayra Codalunga - $ 7,4 miljoen (2022)

Volledig scherm Pagani Huayra Codalunga © Pagani

De Pagani Huayra Codalunga is iets minder bijzonder dan de Zonda HP Barchetta, aangezien er vijf modellen van zijn geproduceerd. Maar de 7,4 miljoen dollar kostende Codalunga kan zich gemakkelijk meten met de Barchetta als het om styling gaat. De Huayra ruilt de drukke lijnen van hedendaagse supercars in voor het eenvoudiger uiterlijk van ontwerpen uit de jaren zestig. Onder zijn strakke lijnen schuilt echter een moderne 6,0-liter V12 met dubbele turbo, die 840 pk sterk is en een trekkracht heeft van 811 Newtonmeter.