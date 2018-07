Deze app toont hoeveel je bespaart met elektrische auto

Met een nieuwe gratis app van Audi kunnen automobilisten ontdekken of het voor hen interessant is om voor een elektrische auto te kiezen.

Met de nieuwe app 'e-experience' wil Audi bestuurders van auto's met een verbrandingsmotor overhalen om te kiezen voor een elektrisch aangedreven exemplaar. Aan de hand van de ritgegevens wordt via de app een simulatie gemaakt. Deze wordt vergeleken met de mogelijkheden van de eerste elektrisch aangedreven Audi, de e-tron. Op die manier kunnen bestuurders zien of een elektrische auto zinvol is voor hen. Ook kunnen ze na afloop van elke rit zien wat een elektrische auto zou verbruiken op hetzelfde traject en bij dezelfde rijstijl.

De gebruikers krijgen eveneens inzicht in hoe de accu zich zou gedragen en wat de resterende energie in de batterij zou zijn (na de rit) en hoe lang de batterij vervolgens moet bijladen voor deze weer helemaal is opgeladen. Ook stuurt de app gegevens met betrekking tot mogelijke laadpunten in de buurt.

