Deze auto is 135.000 pk sterk en heeft een top van 1.600 km/u

Hij is net zo sterk als 180 Formule 1-wagens, zijn brandstofpomp is een V8-motor, het ding is voorzien van drie motoren en volgend jaar gaat deze raket op wielen 1600 km/u rijden in een drooggevallen meer in Zuid-Afrika. Als alles goed gaat…

De Bloodhound wordt over enkele maanden op transport gezet naar Hakskeen Pan, een drooggevallen meer in Zuid-Afrika, om daar een poging te doen om als eerste auto 1.000 mijl (1606 km/u) per uur te rijden. Eindelijk, want er wordt al bijna tien jaar gewerkt aan deze raket op wielen, die het bestaande snelheidsrecord op het land moet verbreken. Het huidige record staat op naam van voormalig Royal Air Force-piloot Andy Green, met zijn Thrust Super Sonic Car(SCC). In 1997 ging hij met een snelheid van 1277,98 kilometer per uur als eerste op land door de geluidsbarrière.

135.000 pk

Afgelopen oktober werd een zogeheten shakedown test met de nieuwe Bloodhound gedaan. Achter het stuur opnieuw Andy Green, die dus gaat proberen om zijn eigen record te verbreken. Ongeveer 3500 toeschouwers verzamelden zich toen op de bijna drie kilometer lange landingsbaan in Newquay, Engeland, waar de Bloodhound SSC met succes twee tests uitvoerde met een pieksnelheid van 210 mph. Dat was alleen maar een opwarmertje dus voor de auto, die 135.000 pk sterk is en naar verwachting slechts 42 seconden nodig heeft om de topsnelheid van 1600 km/u te halen. Op dit moment is het team in Zuid-Afrika voor de eerste verkenningen, in september gaat de auto beginnen aan een reeks tests, waarbij de snelheid langzaam wordt opgevoerd.

Volledig scherm De cockpit van de raket op wielen © Bloodhound