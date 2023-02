Deze auto is 2889 procent meer waard geworden

Een Ford Sierra Cosworth RS500 uit 1987 is afgelopen weekend afgehamerd op een recordbedrag van 596.250 pond (675.164 euro). De auto was door veilingexperts vooraf ingeschat op een bedrag van tussen de 150.000 en 180.000 pond.

Het winnende bod lag daarmee 4,5 keer hoger dan het vorige recordbedrag voor een Ford Sierra Cosworth en bijna 30 keer hoger dan de nieuwprijs van de auto in 1987 (19.950 pond). De auto werd dit weekend geveild tijdens de Silverstone Auctions Race Retro-veiling.

De zogeheten youngtimers uit de jaren 80 en 90 werden al beschouwd als de snelst in waarde groeiende klassiekers, maar de verkoop van deze RS500 heeft de waardeontwikkeling voor zeldzame, opgevoerde gezinsauto’s uit de jaren 80 een enorme boost gegeven.

Vorig jaar werd op dezelfde veiling ook al een wereldrecordbedrag betaald voor een Sierra Cosworth. Dit was geen RS500, maar die auto leverde met 9000 mijl op de teller 132.750 pond op (150.000 euro). De auto die deze week werd geveild, wordt beschouwd als een van de best bewaarde exemplaren van dit moment, aangezien deze in onberispelijke staat is bewaard en slechts 8355 mijl heeft gereden vanaf nieuw.

Van de 500 ooit gebouwde exemplaren van de RS500 zijn er naar verluid nog zo'n 400 over. In de jaren 80 is een flink aantal van dit soort snelle auto's total loss gereden. Koning Willem-Alexander was een van hen. Hij reed in 1988 in Leiden een vergelijkbare snelle Ford Sierra (een XR4i) de sloot in. Andere exemplaren eindigden in een aantal gevallen op het circuit nadat ze waren omgebouwd tot raceauto.

2889 procent rendement

Het recordbedrag van de Sierra RS500 op de veiling betekent dat het winnende bod van dit weekend de auto in waarde heeft doen stijgen met een nauwelijks te geloven 2889 procent in 36 jaar. De Ford Sierra RS500 heeft een 2.0 liter turbomotor die 227 pk sterk is. Op de RS500-opschriften na is het enige optische verschil met een ‘gewone’ Cosworth een extra spoiler op de achterklep en enkele koelsleuven voor de remmen op de plaats van de mistlichten.