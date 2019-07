Deze auto is in Nederland meer dan twee keer zo duur als in België

Rij-impressieDe Ford Mustang Bullitt is voor de derde keer herboren. Nu als prachtige, bijna tijdloze Mustang GT 500. De auto werd vernoemd naar een filmklassieker uit de jaren zestig, maar dat helpt 'm in Nederland helaas weinig.

Omstanders reageren verbaasd als ze de mosgroene Mustang langs zien rijden. Het ontbreken van een logo in de grille leidt tot interessante verkeerssituaties. In de hoop aan de achterkant te kunnen zien om wat voor merk het gaat, lopen, fietsen of rijden ze zich bijna een ongeluk tijdens het omkijken. Helaas, ook hier slechts een zwart, nietszeggend Bullit-logo. En een onheilspellende soundtrack die ramen in hun sponningen doet trillen.

Wat ze zien is de enige Ford Mustang Bullitt van Nederland. Het model is leverbaar in Dark Highland Green, de originele kleur van toen, of in het zwart. Maar wie voor die laatste optie gaat, heeft het niet helemaal begrepen. Want de Bullitt is een rijdende hommage aan een van de allereerste echte achtervolgingsscènes in een Hollywood-productie. Voor de film, vernoemd naar Frank Bullitt – gespeeld door Steve McQueen - werden voor het eerst stuntmensen ingehuurd, waarna de bijna tien minuten durende achtervolgingsscène in drie weken op verschillende plekken in San Francisco werd geschoten.

Volledig scherm Mustang Bullitt © Ford

Naar moderne maatstaven valt er genoeg aan te merken op het camerawerk. Een aantal opnames is versneld afgespeeld en er wordt overduidelijk gefilmd in een afgesloten deel van de stad, maar de orgie van rokende banden, springende auto’s en verwrongen blik leverde de film desondanks een Oscar op voor beste montage. De groene Mustang is de held van de scène. Driftend, beukend en roffelend ragt de Mustang door de stad, maar toch is de auto op zijn mooist wanneer deze loom door de straten glijdt, met Steve McQueen achter het geopende raam, sigaretje in de mond.

Anno 2019 is dat eigenlijk nog steeds zo. Want niets is fijner dan om als een Harley Davidson-rijder door de stad te cruisen, terwijl de motor het geheel met lome klappen voortbeweegt. Het geluid, dat doet denken aan een naderende onweersbui, doet autoliefhebbers onwillekeurig opkijken. Maar wij blikken vooruit, cool and collected, net als de King of Cool himself. Steve McQueen werd nog veel bekender door zijn rol in de film Le Mans, maar zeker is dat zijn rol als Frank Bullitt heeft bijgedragen aan zijn imago van car guy.

De originele filmauto bestaat allang niet meer, maar Ford heeft het filmoptreden goed uitgemolken. Maar liefst twee keer eerder kwam er een Bullittt editie uit van de Mustang. Maar één ding is zeker: de laatste is de beste. De lijnen van de auto doen onmiskenbaar denken aan het oermodel, de proporties kloppen, de wielen eveneens en dan is er nog de prachtige ingetogen kleur. Maar het lekkerste is uiteraard het motorgeluid. Ronkend als een speedboot bij lage toeren en bruut roffelend wanneer de auto op zijn staart getrapt wordt.

Volledig scherm Mustang Bullit © Ford

Langzaam rechtdoor vindt de Mustang het fijnst, daarna hard rechtdoor en dan burn-outs. Er zit zelfs een speciale functie op waarmee de voorwielen vergrendeld worden, zodat burn-outs maken een makkie wordt. Helaas mochten we gedurende de testperiode slechts één millimeter van de banden afroken, dus we gaan er maar vanuit dat ‘ie een aardig rookgordijn kan opwerpen. Bochten maken vindt de Mustang nog altijd niet echt leuk om te doen, maar het onderstel is wel vele malen beter dan dat van zijn voorvaderen Dankzij de optionele MagnaRide dempers met magnetische vloeistof die razendsnel reageert op veranderende wegomstandigheden.

De versnellingsbak met zijn kenmerkende witte bal op de schakelpook wisselt gemakkelijk en redelijk trefzeker van verzet. Een automaat is niet leverbaar in de 1.818 kilo wegende Bullitt. Heel on-Amerikaans, maar verrassend fijn. Lekker snel doorschakelen, zodat je met de verbrandingsslag van een scheepsmotor wordt voortbewogen. Het interieur is zwart en doet denken aan de Mustang uit de jaren zestig. Alleen het dashboard oogt modern en de auto is dan ook voorzien van allerlei moderniteiten, zoals een 12 inch digitaal dashboard, een 8 inch touchscreen, sfeerverlichting, DAB radio, elektrisch verwarmbaar stuur, lane departure warning en een dubbele RVS uitlaat met ‘silent mode’, voor die keer dat je vroeg op moet en niet de hele buurt wilt wakker maken.

Volledig scherm Mustang Bullitt © Ford

Als dagelijkse auto is het desondanks niets, vooral ook vanwege het reusachtige blok. Dankzij de lange zesde versnelling kun je op lange afstanden weliswaar met moeite 1 op 10 rijden, maar alles daarbuiten kost je een vermogen aan brandstof. Achterin zit je opgevouwen en beenruimte ontbreekt. Voor een auto voor erbij is het weer jammer dat het dak er niet af kan en daarmee is de Mustang van alles wat, maar als geheel net niets.

Voor het bedrag dat deze auto in de VS of Duitsland kost, is het een heel ander verhaal. Voor de 52.850 euro die een nieuwe Bullitt in bijvoorbeeld België kost, heb je zeer veel waar voor je geld. Maar hier in Nederland hebben we onze nationale pretbederfbelasting BPM. Daardoor kost de Mustang Bullitt hier geen 53 mille, maar 121.960 euro. En dus is de kans vrij groot dat dit de enige Ford Mustang Bullitt in Nederland blijft. Leuk die Europese eenwording.