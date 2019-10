Deze auto is letterlijk oogverblindend en werd daarom van de weg gehaald

Wagens als deze zijn vaak niet goud gespoten, maar voorzien van folie. De eigenaar vindt het ongetwijfeld prachtig, maar de Duitse politie denkt dat overige verkeersdeelnemers verblind kunnen worden door de reflecties van het folie. En dus werd de eigenaar van een goudkleurig gewrapte BMW X5 gisteren staande gehouden. Zijn auto moest mee, zodat een expert kan beoordelen of de spiegelende auto gevaar kan opleveren voor medeweggebruikers.



De Duitse politie zet al enige tijd speciale zogenoemde Autoposer-teams in die zich richten op overlast van supersportwagens die burn-outs maken en geluidsoverlast veroorzaken. De boetes voor dit soort gedrag zijn verhoogd naar 100 euro. In Düsseldorf heeft de politie een speciaal AG Tuning-team opgericht om opvallende auto's te controleren. Veel van dit soort auto’s zijn illegaal verlaagd, voorzien van aangepaste motoren en uitlaten of rijden op circuitbanden. Bij de bekende Königsallee in Düsseldorf controleert de politie vooral bij zonnig weer en in het weekend.