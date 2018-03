Deze auto maakt een reis om de wereld, zee of geen zee

Met deze auto wil de Amerikaanse miljardair James Glickenhaus rond de wereld reizen. Over land zolang als mogelijk is en daarna de zee in. Hij daagt alle fabrikanten van SUV’s uit om mee te doen met de monstertocht.

James Glickenhaus is een rijke Amerikaan die gek is op auto’s. Ooit liet hij in samenwerking met Pininfarina een Ferrari transformeren tot de prachtige Ferrari P4/5. Een maand geleden maakte hij bekend een nieuwe SUV-achtige te bouwen, waarmee hij een vulkaan van 7.000 meter hoog wil beklimmen. Kennelijk was dat plan nog niet wild genoeg, want nu daagt hij alle fabrikanten van SUV’s uit voor een reis om de wereld, maar dan letterlijk.

Volledig scherm © Scuderia Glickenhaus

Beringstraat

Glickenhaus wil in de zomer van 2020 van start gaan op Times Square in New York. De reis gaat vervolgens naar het westen, richting de kust van Canada. Daar rijden de auto’s – al dan niet amfibisch of geholpen door drijvers of andere hulpmiddelen – de Beringstraat in. Eenmaal aangekomen in Rusland gaat de reis verder over land, waarna via Peking en Sint Petersburg richting Parijs wordt gekoerst. De teams die de eindstreep halen worden door Glickenhaus aldaar getrakteerd op een diner.

Volledig scherm © Scuderia Glickenhaus

Steve McQueen

De auto die de wereldreis gaat maken, heet 'Boot' en is vernoemd naar de offroad buggy waarmee Steve McQueen in de jaren zestig reed in de film ‘Baja Boot’. Glickenhaus kocht de originele filmauto al in 2010 en zijn huidige auto’s, die onder alle omstandigheden moeten functioneren, zijn geïnspireerd op dat model.