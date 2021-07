Deze auto reed 2,4 miljoen kilometer in dertien jaar

De Amerikaan, wiens kanaal AutoJeff Reviews heet, zag een donkerblauwe Toyota Tacoma voor zich staan ​​bij een rood licht. Het voertuig is een pick-up die in Mexico en de VS wordt geproduceerd en daar erg populair is. Achterop was een sticker geplakt met de mededeling dat zijn auto uit 2008 maar liefst 2,4 miljoen kilometer heeft afgelegd.

De YouTuber spreekt de eigenaar van de auto, Mike Neal, aan en vraagt hem naar de geschiedenis van zijn pick-up. In de video vertelt hij dat hij de auto in november 2007 heeft gekocht en sindsdien voor zijn werk dagelijks zo’n 800 kilometer heeft gereden in de twee Amerikaanse staten Virginia en North Carolina.

Zijn taak is het transporteren van stoffen die nodig zijn voor onderzoeken in de nucleaire geneeskunde. Volgens de eigenaar is de motor een keer vervangen toen de auto 1,5 miljoen had gereden. Bij de grens van twee miljoen kilometer kreeg de pick-up een nieuwe automaat. Hoewel het interieur wat slijtageplekken vertoont, ziet het er verder schoon en netjes uit. Toch gaat de auto er binnenkort uit, want Neal's vrouw staat erop dat de auto wordt vervangen, zo vertelt hij tot zijn spijt.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

