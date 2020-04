Deze auto reed plankgas dwars door Amerika dankzij corona

De enige verzachtende omstandigheid in deze is de gedeeltelijke lockdown in de Verenigde Staten door de coronacrisis, waardoor er weinig verkeer op de weg is. Toch hadden de mannen die het record verbraken gemiddeld meer dan 165 km/u gereden. Dat is inclusief tanken en ander oponthoud. Daarvoor moeten permanent snelheden van boven de 200 km/u worden aangehouden.

De auto waarmee het werd gedaan is een 335 pk sterke Audi A8L, oftewel een verlengde versie van de A8. In de achterbak was een enorme brandstoftank gemonteerd, zodat er minder vaak getankt hoefde te worden. Daardoor deden de heren 26 uur en 38 minuten over de afstand van ruim 4500 kilometer. Dat is zo’n drie kwartier sneller dan het vorige record, dat werd verbroken door drie mannen in een Mercedes-Benz E63 AMG.