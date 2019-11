Deze auto's worden het minst vaak afgekeurd bij Duitse APK

Opvallend is de grote winnaar van 2019 - de Porsche 911. In alle leeftijdscategorieën van twee tot elf jaar oud staat deze sportwagen steevast op de eerste plek. Dat zegt veel over de bouwkwaliteit van Porsche, maar het is natuurlijk ook logisch dat dit soort auto's die altijd in een garage staan, zelden rijden en in de regel goed worden onderhouden gemakkelijker door de APK komen. Het is volgens de TÜV - verantwoordelijk voor de keuringen in Duitsland - desondanks uniek dat één automodel in alle klassen bovenaan staat.

Opvallend is dat er bijna geen Japanse auto's in de top 10-lijsten staan van auto’s waarbij het minste aantal storingen worden aangetroffen. De Duitse TÜV gaf daar geen oorzaak voor. Wel is duidelijk dat iedere auto op meer dan 100 punten wordt gecontroleerd tijdens de APK, die in Duitsland ‘Hauptuntersuchung’ heet en waar automobilisten iedere twee jaar naartoe moeten. Vorig jaar werden er bijna 9 miljoen APK-keuringen verricht door de Duitse TÜV.

Mercedes Benz winnaar

Over het algemeen scoorden de Duitse fabrikanten zeer goed met tal van top 10-noteringen in de verschillende leeftijdsgroepen. Mercedes-Benz is de winnaar in de compacte klasse, middenklasse, bij de SUV's en MPV's. De Opel Adam wint in het B-segment en de Hyundai i20 in het zogeheten A-segment. Hieronder de top 10 van alle klassen in de meest voorkomende bouwjaren.

De top 10 bij gebruikte auto's van 2-3 jaar oud

1. Porsche 911

2. Mercedes B-Klasse

3. Mercedes GLK

4. Audi Q3

5. Mercedes E-Klasse Coupé

6. Hyundai i20

7. Mercedes C-Klasse

8. Mercedes A-Klasse

9. Audi A4 / A5

10. VW Golf Sportsvan

De Top 10 bij gebruikte auto's van 4-5 jaar oud

1. Porsche 911

2. Mercedes B-Klasse

3. Audi Q5

4. Renault Captur

5. Audi TT

6. Opel Mokka

7. Mazda 2

8. Honda CR-V

9. Mercedes GLK

10. Mercedes A-Klasse

De top 10 bij gebruikte auto's van 6-7 jaar oud

1. Porsche 911

2. Mercedes SLK

3. Audi TT

4. Audi Q5

5. BMW X1

6. Mitsubishi ASX

7. Audi A6 / A7

8. Mazda 3

9. Mercedes E-Klasse Coupé

10. Mini Countryman

De Top 10 bij gebruikte auto's van 8-9 jaar oud

1. Porsche 911

2. BMW X1

3. Audi TT

4. Toyota Avensis

5. VW Golf Plus

6. Audi Q5

7. Mercedes E-Klasse Coupé

8. Mercedes SLK

9. Honda Jazz

10. Mercedes GLK

De top 10 bij gebruikte auto's van 10-11 jaar oud

1. Porsche 911

2. Mazda 2

3. Audi TT

4. Mercedes SLK

5. VW Golf Plus

6. Toyota Auris

7. Toyota Corolla Verso

8. Opel Agila

9. VW Tiguan

10. Mercedes A-Klasse

Volledig scherm Dacia Logan. © Dacia

Dacia Logan komt het minst vaak door de APK in Duitsland

De hekkensluiters qua APK-afkeur is bij de twee- tot driejarige auto's de Dacia Logan met een afkeurpercentage van 14,6 procent, bij de vier tot vijf jaar oude auto's is het de Peugeot 206 met een afkeur van 28 procent en bij de zes tot zeven jaar oude auto's opnieuw de Dacia Logan met 30,9 procent. Voor de nog oudere modellen delen de Renault Kangoo en Chevrolet Matiz de laatste plaats met een foutenpercentage van 37,1 procent. Als de Dacia Logan ouder is dan tien jaar, komen vier van de tien Logans niet door de APK.

De tien slechtste auto's van 2-3 jaar oud

1. Dacia Logan

2. Renault Clio

3. Fiat Punto

4. Kia Sportage

5. Ford Ka

6. Fiat 500

7. Dacia Sandero

8. Dacia Lodgy/Dokker

9. VW Sharan

10. Dacia Duster

Die tien slechtst auto's van 4-5 jaar oud

1. Peugeot 206

2. Dacia Logan

3. Chevrolet Spark

4. VW Sharan

5. Renault Kangoo

6. Renault Clio

7. Dacia Duster

8. Seat Alhambra

9. Fiat Punto

10. Dacia Lodgy/ Duster

De tien slechtste auto's van 6-7 jaar oud

1. Dacia Logan

2. Renault Kangoo

3. Peugeot 206

4. Dacia Sandero

5. Renault Twingo

6. Fiat Panda

7. Chevrolet Spark

8. Renault Clio

9. Fiat Punto

10. VW Passat CC

De tien slechtste auto's van 8-9 jaar oud

1. Renault Kangoo

2. Chevrolet Matiz

3. Dacia Logan

4. Peugeot 206

5. VW Sharan

6. Citroen C4

7. Kia Rio

8. Fiat Panda

9. VW Fox

10. Renault Clio

De tien slechtste auto's van 10-11 jaar oud

1. Dacia Logan

2. Renault Megane

3. Chevrolet Matiz

4. Ford Ka

5. VW Sharan

6. Peugeot 206

7. Nissan Qashqai

8. Citroen C4

9. Renault Kangoo