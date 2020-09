Deze auto's zijn na drie jaar nog het meeste waard

Alwéér een Toyota van Suzuki: nieuwe Swace is eigenlijk een Corolla

15 september Suzuki brengt dit jaar het ene na het andere nieuwe model uit, dat eigenlijk een Toyota is. Vandaag werd de Swace onthuld: een flinke stationwagon die een zinvolle aanvulling is op het Suzuki-programma. Hij lijkt als twee druppels water op de Toyota Corolla. Onlangs maakte de Across zijn debuut: een SUV die eveneens een kloon van een Toyota bleek te zijn: de RAV4.