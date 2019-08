Deze Chinese SUV moet de Audi e-tron en Mercedes EQC overbodig maken

Aiways wordt hoogstwaarschijnlijk het eerste Chinese autobedrijf dat de Europese markt gaat bedienen. Ze willen dat doen met betaalbare elektrische auto's. Het eerste model is een 35.000 euro kostende SUV met de naam U5, die vooralsnog echter alleen geleaset kan worden in Nederland.

Dat de nieuwe SUV redelijk goed in elkaar zit, blijkt uit het feit dat de auto vandaag uit China is gearriveerd in Nederland. Niet per boot of per vliegtuig, maar rijdend - een rit van maar liefst 12.320 kilometer. De start was in de Chinese stad Xi’an en liep via Rusland en Scandinavië naar Amsterdam en eindigt als alles goed gaat in Frankfurt bij de IAA Autoshow.

Aiways werd slechts 2,5 jaar geleden opgericht in Shanghai. Begin volgend jaar moeten de eerste modellen in Europa rondrijden. Niet geheel onverwacht kiest Aiways (spreek uit: Aiwees) waarschijnlijk voor landen waar elektrische auto's het goed doen, zoals Denemarken, Frankrijk, Zwitserland, Noorwegen en Nederland. Aiways is van plan om de U5 rechtstreeks aan klanten te leasen via pop-upstores. Een Aiways kopen is niet mogelijk, zo is het plan vooralsnog.

Staatssteun

Bescheiden zijn ze bij Aiways niet. Volgens het bedrijf heeft de U5 een ‘innovatieve carrosserie en aandrijflijn’, waarmee de auto ‘één van de veiligste en meest geavanceerde auto’s in het Europese SUV-segment wordt’. Ook moet de U5 een ‘premium’ voertuig worden. Dat zijn boude uitspraken. Zeker omdat Aiways nog maar sinds 2017 bestaat. Het bedrijf heeft zo’n 1100 mensen in dienst en drijft zo’n beetje op staatssteun van de Chinese overheid. Die heeft meer dan 1,5 miljard euro in de onderneming gestoken, zo meldt website E-drivers.com.

Het 4,68 meter lange en 1.730 kilo wegende model U5 moet een voordeliger alternatief vormen voor de Audi e-Tron en Mercedes-Benz EQC. De U5 is een doorontwikkeling van het studiemodel U5 Ion, dat vorig jaar april in China werd onthuld. De auto wordt aangedreven door een elektromotor die 190 pk sterk is (140 kW) en 360 Nm koppel levert. De auto komt op een volle lading 503 kilometer ver volgens de NEDC testmethode. Cijfers van de meer accurate WLTP-testmethode zijn nog niet beschikbaar.

Staal en aluminium

De U5 is niet veel kleiner dan de Audi e-tron en net zo lang als de Jaguar i-Pace en dat terwijl de Aiways qua prijsniveau niet ver zal uitkomen boven dat van de Hyundai Kona EV en de Kia e-Niro, die respectievelijk 4,18 en 4,37 meter lang zijn. Aiways noemt een prijsniveau van 35.000 euro, maar vooralsnog is verkopen geen optie, zo lijkt het. Een groot pluspunt is dat de U5 maar eens per 100.000 kilometer naar de garage hoeft voor onderhoud.

De Aiways U5 staat op een aluminium onderstel, maar de buitenzijde is grotendeels van staal omdat dit gemakkelijker en goedkoper te repareren is. Het bedrijf zegt in staat te zijn om jaarlijks 150.000 auto’s te bouwen. Binnen zeer korte tijd hoopt het merk dit aantal zelfs te kunnen verdubbelen. Voor de toeleveranciers wordt niet alleen gebruik gemaakt van Chinese bedrijven, maar ook van Europese bedrijven als Bosch en BorgWarner. Binnen 18 maanden wil het merk nog een grotere U7 en een compacte SUV uitbrengen. De auto kan vanaf begin volgend jaar besteld worden. In april 2020 worden de eerste auto's uitgeleverd, zo beloven ze bij Aiways.

Meer Chinezen

Aiways is niet het enige bedrijf dat de Europese markt wil betreden in 2020. Het voormalige Britse automerk MG, dat nu in Chinese handen is, en Lynk & Co willen ook uiterlijk volgend jaar in Europa nieuwe elektrische modellen lanceren - voornamelijk SUV's. Door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, zou de Europese markt best een solide alternatief voor de VS kunnen worden voor de Chinese fabrikanten van elektrische auto's. Na Europa gaat het bedrijf naar de Golfregio en daarna moeten Canada en de Verenigde Staten worden veroverd.