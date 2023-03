Deze elektrische caravan doet geen afbreuk aan je actieradius

Volgens Parker en Kraus is dat niet alleen handig voor elektrische voertuigen, maar ook voor auto's met een verbrandingsmotor. De L1 haalt dankzij zonnepanelen bovendien tot 3 kW aan energie naar binnen, wat betekent dat er tijdens kamperen in theorie geen behoefte is aan externe stroom of een generator.

De Lightship L1 is 8,2 meter lang, 2,5 meter breed en tot 3 meter hoog in kampeermodus. Het gewicht van 3400 kilo is wel een nadeel, alhoewel je auto daar dus in de praktijk nauwelijks iets van voelt. De L1 biedt plaats aan vier tot zes personen, afhankelijk van de configuratie. Met een startprijs van 125.000 dollar (118.000 euro) is het geen koopje.