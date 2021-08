Deze fabrikant heeft nog geen auto verkocht, maar is waarschijnlijk meer waard dan Ford en Honda

Tesla komt met een bestelauto, zegt Elon Musk

29 januari Tesla-topman Elon Musk speelt nog steeds met het idee van een bedrijfsauto, meldde hij tijdens de presentatie van de financiële resultaten van zijn bedrijf. ,,Ik denk dat Tesla op een gegeven moment zeker een elektrische bedrijfswagen gaat bouwen”, aldus Musk. Maar hoe die bestelbus in de geest van de VW Transporter, Mercedes Sprinter of Ford Transit er concreet uit zal zien en wanneer hij komt, is niet bekend.