Deze fiets is gemaakt van 300 gerecyclede Nespresso-cupjes

Afvalberg

Het project, in samenwerking met Nespresso zelf, moet bewijzen dat niet elke wegwerpcapsule op de afvalberg hoeft te belanden. Tot nu toe is het alleen mogelijk om de capsules te recyclen door ze af te leveren bij een winkel van Nespresso, maar niet iedereen neemt de moeite om de lege cups te bewaren en in te leveren. Daardoor eindigen elk jaar nog steeds miljarden capsules in de vuilnisbak.



,,Door onze samenwerking met Vélosophy laten we aan koffieliefhebbers zien wat het potentieel is van hun ingeleverde koffiecapsules”, zegt Nespresso-CEO Jean-Marc Duvoisin in een persbericht. De fiets is te koop voor 1.290 euro. Voor elke fiets die in de webshop van Vélosophy wordt verkocht, wordt één fiets geschonken aan een schoolmeisje in Afrika, belooft de start-up.