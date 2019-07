Deze gecrowdfunde elektrische auto kost 14.900 euro en is per direct te bestellen

Hij komt maximaal 300 kilometer ver op een volle lading, wordt gebouwd in Zweden en gaat 14.900 euro kosten. Voor de ontwikkeling van de Uniti heeft een Zweedse bedrijf via crowdfunding een miljoen euro opgehaald.

De online bestellingen voor de Uniti One ‘Founder Edition’ van de Zweedse start-up kunnen volgens het bedrijf per direct worden gedaan. Het gaat hierbij echter alleen om de volledig uitgeruste editie van 20.000 euro, later volgt een goedkopere en minder luxueuze versie voor 14.900 euro.

Het bedrijf werkt aan een uniek verkoopconcept. De voertuigen worden geassembleerd in fabrieken over de hele wereld. Voertuigprijzen variëren afhankelijk van de productielocatie. Zo kost de 900 kilo wegende Uniti One in Australië 20.000 Australische dollar, ongeveer 12.300 euro. Ook in India wordt een fabriek gebouwd. Daar kost de Uniti One omgerekend 9.000 euro. In 2024 wil het bedrijf daar 500.000 eenheden produceren.

De basisfabriek staat in Engeland. Dat land is volgens de Zweden met zijn focus op lichtgewicht constructie en innovatie in geavanceerde materialen een ideale basis voor de productie van elektrische auto’s wereldwijd. In Europa wordt het basismodel van de Uniti One voor 14.900 euro aangeboden. De volledig uitgeruste versie zou tot 19.900 euro moeten kosten.