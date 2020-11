Deze grafieken tonen hoe corona invloed heeft op ons reisgedrag

VIDEO Dure auto van Bianca vernield door zwaar vuurwerk: ‘Rechtop in bed na enorme knal’

21 november In Prinsenbeek is afgelopen nacht een auto vernield met vuurwerk. Volgens eigenaresse Bianca Vink gebeurde dat rond 02.10 uur. De wagen is zwaar beschadigd, brokstukken lagen verspreid over heel de straat. ,,De enorme knal gaat je niet in de koude kleren zitten.’’