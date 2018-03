Deze Honda maait het gras met 220 km/u

Honda heeft een indrukwekkende nieuwe vierwieler op de markt gebracht met een top van 220 km/u en een acceleratie van 0-100 km/u in drie seconden. Het is de snelste grasmaaier ter wereld.

De Japanse fabrikant heeft daarmee een opvolger klaar voor zijn Mean Mower, die in 2014 bestempeld werd als de snelste grasmaaier ter wereld. Het nieuwe stuk rijdend tuingereedschap is voorzien van een 189 pk sterke krachtbron afkomstig van een CBR 1000 RR Fireblade motorfiets. Honda beweert dat de topsnelheid daarmee boven de 215 km/u uitkomt.

Werkende maaiers

Honda onthulde voor het eerst zijn wens om 's werelds snelste grasmaaier te creëren in 2013, toen het de Mean Mower ontwikkelde in samenwerking met hun Britse Touring Car Championship-partner. De grasmaaier greep het wereldrecord in maart 2014, toen deze een top haalde van 187,5 km/u op een circuit bij Barcelona. Het grappige is dat de voertuigen – hoe snel ook – moeten zijn voorzien van werkende maaiers om voor de titel in aanmerking te komen.

Volledig scherm © Honda UK

Wereldrecordpoging