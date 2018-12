Deze Lada is de Mercedes AMG 6x6 voor de gewone man

Unieke 'koninklij­ke' Ferrari van miljoenen onder de hamer

24 december Veilighuis Sotheby’s heeft een Ferrari met koninklijke connectie in de aanbieding bij de veiling op 17 en 18 januari van ‘collector cars’ in Phoenix, in de Amerikaanse staat Arizona. Het gaat om een luxewagen die in 1957 werd geschonken aan prinses Lilian, de tweede echtgenote van de zes jaar eerder tot aftreden gedwongen Belgische koning Leopold III. Dat is de grootvader van de huidige koning Filip.