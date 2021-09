Deze landen hebben de beste en slechtste wegen van Europa

De A10 is de gevaarlijk­ste snelweg van Nederland

11 januari De A10 bij Amsterdam, ter hoogte van de afslag naar de RAI, was in 2014 het gevaarlijkste stukje weg van Nederland. Tussen hectometerpaaltje 17,0 en 17,9 gebeurden de meeste ongevallen. Elke 6 dagen is het prijs. De ANWB: ,,Zelfs voor de gevorderde weggebruiker is de A10 ingewikkeld.''