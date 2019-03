Deze motorfiets kiest binnen een minuut het luchtruim

De creatie is volgens het bedrijf de allereerste motorfiets ter wereld die kan worden omgevormd tot een quadcopter. Lazareth beweert dat de LMV 496 met een druk op de knop in ongeveer 60 seconden kan worden getransformeerd van een rijdende motorfiets naar een vliegtuig.

De Moto Volante maakt gebruik van straalturbines in de naaf van elk van zijn vier wielen. Deze kantelen horizontaal om het voertuig de lucht in te krijgen. De Moto Volante staat in oktober op de elektronicahandelsbeurs Gitex in Dubai en is te koop vanaf 496.000 euro.