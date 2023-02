Deze nieuwe Japanner is voor 99 procent Frans

In het verleden leverde Mitsubishi soms SUV’s aan Franse merken die er hun eigen logo op plakten. Bij de nieuwe Mitsubishi ASX is het precies omgekeerd. De auto moet volgens Mitsubishi worden gezien als een ‘tussenmodel’.

De nieuwe Mitsubishi ASX leidt tot grappige taferelen bij mensen die niet veel met auto’s hebben. Ze weten niet van de achtergrond en zien het meer als een gek toeval zien dat die auto ‘best wel op een Renault Captur lijkt’. Zowel voorbijgangers als mensen die online reageren stippen de gelijkenis aan. Tsja, het is een understatement. Deze nieuwe ASX is op de logo’s en een paar kleine kleuraccenten na volledig identiek aan de genoemde Renault. Een Franse Japanner dus, waarmee Mitsubishi afstapt van zijn eigen productlijn.

Meer voorbeelden

Er zijn natuurlijk genoeg auto’s waarbij de onderhuidse techniek gelijk is aan die van een ander merk. Een Kia Ceed is verwant aan de Hyundai i30, een Volkswagen Polo is erg gelijk aan de Skoda Fabia en een elektrische Audi E-Tron GT is onderhuids een Porsche Taycan. Maar hoe gelijk de specificaties van die auto’s ook zijn, ze zien er in ieder geval nog anders uit. En in alle genoemde voorbeelden rijden de concerngenoten nog net iets anders ook.

Volledig scherm Mitsubishi ASX © Autoweek

Maar in anderen gevallen maken fabrikanten zich er erg gemakkelijk van af door enkel de logo’s en een verdwaald bumpertje te vervangen. Denk aan Lancia dat Chrysler-modellen als de Voyager en de 300C van simpel van zijn eigen logo voorzag. Mitsubishi doet nu iets gelijks met de populaire Renault Captur. De Franse crossover verkoopt erg goed in zowel Nederland als in de rest van Europa en de Japanners willen nu meeprofiteren van die populariteit.

Mitsubishi Colt op basis van Clio

De Japanners herdoopten aldus de auto tot ASX, als opvolger van de kleine gelijknamige SUV die het merk destijds wél zelf heeft ontwikkeld. Maar van enige merkidentiteit is dus geen sprake meer, want dit lijkt op geen enkele Mitsubishi. Dat duurt echter niet lang, want later dit jaar wordt de nieuwe Mitsubishi Colt ontwikkeld. En die gaat eenzelfde truc toepassen met de Renault Clio als basis.

Volledig scherm Mitsubishi ASX © Mitsubishi

Al bij de onthulling van de Captur spraken we met Frank Krol de Nederlandse CEO van Mitsubishi, dat op het punt stond zich terug te trekken uit Europa. Maar dat vertrek ging toch niet door en het merk moet zich nog even staande houden. “Met dit nieuwe model kunnen we in ieder geval de honderdduizenden ASX-rijders in Europa binnen het merk houden door ze een beter aanbod te doen dan wanneer ze naar een ander merk zouden overstappen. Maar wat stap twee wordt, weet ik nog niet. Daar moeten we nu over gaan nadenken”, zei hij destijds.

Lenen van je vrienden

De keus was dus of géén auto in dit populaire segment, of iets lenen van je vrienden. Mitsubishi zit met Renault en Nissan in een alliantie en is gaan kijken wat mogelijk was. Bij de dynamische lancering durft men al iets verder weg te kijken en is elektrificatie de hoofdboodschap. Het merk staat met modellen als de ooit mateloos populaire Outlander aan de wieg van de plug-in hybride en heeft dan met de Renault Captur een goede donor. De auto is namelijk ook leverbaar als PHEV en dat is in dit segment uitzonderlijk.

Volledig scherm Mitsubishi ASX © Autoweek

Ook bij de nieuwe ASX wordt dit dus de topversie met 157 pk. Daarnaast heb je dezelfde drie keuzes als je bij Renault Captur hebt. Een 1.0 driecilindermotor met 91 pk een 1.3 turbo met 138 of 155 pk en een hybride zonder stekker met 140 pk. Wij testen die laatste, waarbij alles ons erg bekend voorkomt. Logisch want de techniek is net als de rest van de auto één op één die van de Renault Captur.

Nissan Juke

Daar komt bij dat we afgelopen zomer met de Nissan Juke Hybride op pad gingen, die onderhuids ook gelijk is aan deze twee auto’s. Maar die heeft dan nog zijn eigen design, de ASX duidelijk niet. Ook aan de binnenkant is het op het logo op het stuur na identiek aan de Renault. Dat bekent wel dat je voor dit segment een bovengemiddelde achterbank hebt, die bovendien verschuifbaar is. In basis heb je daarbij 330 liter aan kofferbakruimte, ook dit is netjes voor deze klasse.

Volledig scherm Mitsubishi ASX © Autoweek

Het onderstel van de auto is erg goed en biedt voldoende comfort terwijl van overhellen in bochten nauwelijks sprake is. Het sturen gaat licht en direct. Verwacht niet te veel feedback, maar dit is dan ook geen sportief model. De hybride aandrijflijf rijdt meestal elektrisch, waarbij de brandstofmotor middels een kleinere elektromotor die stroom opwekt. Enkel bij vol gas gaat de benzinekracht rechtstreeks naar de wielen.

Vanaf 29.290 euro

Het schakelen gaat via twee automatische verzetten met totaal acht versnellingen die stroom en benzine zo efficiënt mogelijk combineren. Dit gaat buiten controle van bestuurder zodat er soms veel toeren worden gemaakt bij weinig gas. Een rare gewaarwording, maar het eindverbruik moet er van profiteren. Het multimediasysteem is logischerwijs ook dat van Renault. Gelukkig voor Mitsubishi heeft dat afgelopen jaren wat belangrijke upgrades gehad en is het niet zo langzaam als voorheen. Qua veiligheid is de Captur en dus de ASX bovendien erg up-to-date met zaken als actieve rijstrookassistentie en automatische cruise control.

Volledig scherm Mitsubishi ASX © Autoweek

De vanafprijs van de ASX is met € 29.290 iets hoger dan die van de Captur, maar de Mitsubishi is dan wel iets rijker uitgerust. De hybride die wij reden is er vanaf € 33.490. Mochten bestaande ASX-rijders hun auto inwisselen voor een nieuwe, dan hebben ze uiteraard ineens een heel anders soort auto. Zo is de Captur meer crossover, terwijl de ASX nog wel wat SUV-trekjes had. Bovendien was de auto iets groter. Maar de nieuwe Renault-variant heeft wel veel meer verfijning, is een stuk zuiniger en heeft meer veiligheidstechniek aan boord.

Langer garantie dan bij Renault

Bovendien is er een belangrijk voordeel ten opzichte van de echte Captur: Mitsubishi biedt vijf jaar garantie op al zijn auto’s, dus ook op deze ASX. Bij Renault kan je dat vergeten en krijg je maar twee jaar of drie jaar met kilometerbeperking. Voor een particuliere koper is dat een belangrijk verschil.

