Deze nieuwe SUV gaat over de top: Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Benz onthult op de autoshow van Los Angeles een über-SUV: de reusachtige en met veel pracht en praal aangeklede Mercedes-Maybach GLS. Hij komt eind volgend jaar naar Nederland. Potentiële kopers moet je zoeken in de Quote 500.

Het is duidelijk dat Mercedes andere SUV's in de topklasse naar de kroon wil steken, zoals de Rolls-Royce Cullinan en de Bentley Bentayga. Bij het openen van de portieren wordt de auto iets verlaagd en schuift er snel en geruisloos een verlichte treeplank uit. De passagiers worden verwend met een extra hoge zit en elektrisch bedienbare zonneschermen voor de achterste zijruiten: ideaal voor VIP's die behoefte hebben aan privacy. Zij hebben ook (standaard) de beschikking over een bij het infotainment van de auto behorende tablet.

De V8-motor met 4.0 liter cilinderinhoud (410 kW/558 pk) is exclusief voor Maybach ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de 22 en 23 inch grote velgen, waarbij de grootste maat geïnspireerd is op de krijtstreep van deftige kleding. De tweekleurige lak kan in acht verschillende kleurencombinaties worden geleverd. Er is extra geluidsisolatie in het interieur toegepast in de vorm van een vaste scheidingswand en een vaste hoedenplank tussen de achterbank en de bagageruimte.

Ligpositie

De ‘executive-stoelen’ achterin kunnen elektrisch in een ligpositie worden versteld. De bekleding en het dashboard zijn standaard met nappa-leer bekleed, optioneel kan voor extra kussens of andere lederen bekledingen worden gekozen. Een andere optie is de doorlopende ‘businessconsole’, die van de auto een ruime vierzitter maakt. Achterin heb je dan alle gelegenheid om te werken of te ontspannen. Voor de businessconsole zijn ook klaptafels en een koelkast met ruimte voor champagneflessen leverbaar. Desgewenst inclusief bijpassende, verzilverde champagneflûtes.

De ontwerpers van de Mercedes-Maybach GLS ontwikkelden een speciale geur voor de parfumverstuiver in het klimaatsysteem. Die is gebaseerd op de witte osmanthusbloesem, ‘met een bloemige en lichte geur, afgerond met een delicate ledernoot en kruidige thee’. Aldus de autofabrikant. Over de prijs van deze nieuwe SUV is nog niets bekend. De ‘gewone’ Mercedes GLS staat vanaf € 182.000 in de prijslijsten.

Volledig scherm Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC. © Daimler AG

Volledig scherm Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC © Daimler AG

Volledig scherm Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC. © Daimler AG

Volledig scherm Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC © Daimler AG

Volledig scherm Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC. © Daimler AG

Volledig scherm Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC. © Daimler AG