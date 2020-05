Deze schadelijke ‘mayonaise’ in je oliedop komt door de lockdown en dit kun je ertegen doen

Nu auto’s minder gebruikt worden door de lockdown én doordat de maximumsnelheid is beperkt tot 100 kilometer per uur overdag, ontstaat bij veel auto’s een mayonaise-achtige substantie in de oliedop en de hals van het vulgat. Die is schadelijk voor de motor.

De aanslag heet officieel sludge en ziet eruit als een witte smurrie die lijkt op mayonaise. Je ziet het direct zitten aan de binnenkant wanneer de oliedop wordt losgedraaid. Het gaat hierbij om een emulsie van water en olie, aldus de website Auto en Motortechniek (AMT). Tijdens de verbranding van een liter brandstof wordt er ook ongeveer een liter waterdamp gevormd. Het merendeel komt via de uitlaat in de buitenlucht terecht, maar een klein percentage wordt langs de zuiger-veren geblazen en komt samen met de overige verbrandingsgassen in het oliecarter terecht.

Corrosie

Via het carterventilatiesysteem vormt de olie een emulsie die in vaktermen ‘mayonaise’ wordt genoemd. Die kan op diverse plekken in de motor voor blokkades zorgen, vooral op plekken waar het condenswater langdurig koud blijft. Hierdoor kan bijvoorbeeld overdruk in het carter ontstaan, wat olielekkage in de hand werkt. Volgens AMT kan door het condenswater ook roestvorming ontstaan op kleppen en klepveren en kunnen de nokkenassen gaan slijten. Het wordt vooral geconstateerd bij auto’s die lang stilstaan en waarmee korte ritjes met lage snelheden worden afgelegd.

E10

Volgens Topgear is de kans op deze verschijnselen in de motor nog eens vergroot doordat we sinds 1 oktober in Europa allemaal verplicht E10 tanken. Deze brandstofsoort staat erom bekend vocht aan te trekken en dus de kans op de smurrie te vergroten. Ook worden auto’s op dit moment vooral ingezet voor korte stukjes doordat mensen vaak thuiswerken. En dan is er nog de maximumsnelheid van 100 km/u die voorkomt dat auto’s goed warm worden.

Warmdraaien