Deze schattige Renault 4 is eigenlijk een splinternieuwe Suzuki

Boetes voor verkeers­over­tre­din­gen in Duitsland fors duurder: tot wel 600 euro voor hardrij­ders

27 mei Wie met zijn auto de Duitse grens oversteekt om even boodschappen te doen of om te tanken, moet ervoor waken dat hij het gaspedaal te diep indrukt. De verkeersboetes zijn in Duitsland onlangs flink opgeschroefd.