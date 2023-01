Deze site weet direct je ideale bandenspanning

In Nederland rijdt maar liefst 60 procent van alle auto’s met een te lage bandenspanning. Dat kan per auto per jaar oplopen tot 150 euro extra aan brandstofkosten. De overheid wil ook graag dat auto’s met de juiste bandenspanning rondrijden en heeft daarom een website aangemaakt. De site koppelt een kenteken aan de voertuiggegevens van de RDW. Ook wordt gekeken naar de gegevens van de autofabrikant, de maat en het maximale laadvermogen van de banden.

Veel automobilisten weten juiste bandenspanning niet

Een van de redenen waarom automobilisten hun banden niet regelmatig oppompen, is dat ze de juiste bandenspanning niet weten, aldus Vaco. Een te lage bandenspanning is slecht voor het brandstofverbruik en dus het milieu, maar ook voor de wegligging. Ook is er meer kans op een klapband. Maar als de bandenspanning te hoog is, leidt dit weer tot een slechter contact met de weg en meer bandenslijtage.

Hier vind je bandenpompen

De website biedt ook een agenda-alert. Hiermee krijgen automobilisten elke twee maanden een herinnering, zodat ze weten dat het tijd is om de banden te controleren en eventueel op de juiste spanning te brengen. Om het voor automobilisten gemakkelijk te maken een bandenpomp te vinden, heeft de overheid ook de website vindbandenpomp.nl ontwikkeld. Via deze website kunnen automobilisten de dichtstbijzijnde locatie vinden waar zij (kosteloos) de banden op spanning kunnen brengen of laten brengen.

