Deze zelfrijdende Nissan Leaf heeft een ‘menselijke rijstijl’

Het HumanDrive-project is gezamenlijk gefinancierd door een consortium van negen bedrijven en de Britse overheid, via het Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) en Innovate UK. In totaal is 13,5 miljoen Britse pond (15,93 miljoen euro) in het project geïnvesteerd. Eén van de belangrijkste partners is Hitachi Europa, dat zijn duit in het zakje deed met AI-systemen (Artificiële Intelligentie) die real-time machine-learning mogelijk maken. In mensentaal: de auto’s leren bij terwijl ze rondrijden.